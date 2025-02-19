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Над Сизранським НПЗ досі здіймається чорний дим (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Над Сизранським НПЗ досі здіймається чорний дим (відео)
У Росії після атаки БпЛА спалахнув Сизранський нафтопереробний завод
фото з соцмереж

Росіяни скаржаться на щонайменше три прильоти по Сизранському НПЗ

У Росії продовжує палати Сизранський нафтопереробний завод. Відео про те, який вигляд має підприємство зранку з’явилося у соцмережах – над ним піднімається чорний дим.

Місцеві повідомляють, що було три прильоти.

Ранковий вид на Сизранський НПЗ🔥 pic.twitter.com/6tZjrM4vsj

— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 19, 2025 ">

У міноборони РФ тим часом заявили, що за ніч сили ППО збили по одному безпілотнику над Татарстаном та Тульською областю. Ще чотири українські БпЛА нібито були знищені над акваторією Чорного моря, три – над територією Брянської області.

Сизранський нафтопереробний завод – розташований у Самарській області випускає паливо стандарту Євро-5, бітум та інші нафтопродукти. Його виробничі потужності включають установки гідроочищення, каталітичного крекінгу та риформінгу. У 2024 році потужність заводу становила 8,5 млн. тонн нафти на рік. Раніше НПЗ було атаковано у березні 2024 року продуктивність тимчасово знизилася до 6 млн тонн на рік, що становило близько 70% від номінальної потужності.

Нагадаємо. нещодавно у Росії після атаки БпЛА спалахнув Саратовський нафтопереробний завод.

До слова, триває 1092-й день повномасштабної війни.

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів із використанням двох ракет та 72 авіаційних ударів, застосувавши 94 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 1024 дрони-камікадзе та здійснили близько 4200 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

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Теги: дрон завод нафтопродукти Міноборони РФ війна

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