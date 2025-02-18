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У Росії пройшов турнір з боротьби пам’яті «ката Маріуполя»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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У Росії пройшов турнір з боротьби пам’яті «ката Маріуполя»
ЗМІ називають Кутузова «катом Маріуполя»

У пропагандистському турнірі взяли участь більше 180 борців із шести країн

14-15 лютого у російському Суздалі пройшов другий міжнародний турнір з греко-римської боротьби пам’яті Романа Кутузова. Як інформує Watchers, Кутузов – російський генерал-лейтенант, якого захисники України ліквідували у червні 2022 року на території Луганської області.

Зазначається, що Кутузов брав участь у захопленні Маріуполя. ЗМІ називають його «катом Маріуполя».

Організатори змагань навіть не приховували їхньої пропагандистської сутності.

«Головна мета турніру – зберегти пам’ять про ратний подвиг солдатів та офіцерів, які захищають нашу Батьківщину», – пафосно звертався до присутніх на змаганнях губернатор Володимирської області Олександр Авдєєв.

Вручення нагород призерам відбувалося на тлі великого портрета ліквідованого Кутузова. Також він був зображений на медалях, які вручалися за 1-3 місця.

Головний тренер збірної Росії з греко-римської боротьби Гогі Когуашвілі окремо зазначив, що результати турніру впливають на формування складу збірної Рф для участі у чемпіонаті Європи.

Загалом ж у пропагандистському турнірі взяли участь більше 180 борців із 6 країн – Білорусі, Росії, Ірану, Казахстану, Вірменії та Узбекистану.

Нагадаємо, ще перший турнір з греко-римської боротьби пам’яті Романа Кутузова пройшов у 2023 році.

Нагадаємо, захисники України ліквідували окупанта Вадима Ямбаршева – він грав у футбол на аматорському рівні, а також проходив службу у військовій частина 25594, яка причетна до обслуговуванням Стратегічних ядерних сил Росії. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що Ямбаршев народився 6-го лютого 1999 року. У 2015-2017 роках грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел). 

Ця команд грає турніри аматорського рівня. Зокрема, «Кукнур» є багаторазовим призером чемпіонату Сернурського району.

Ямбаршева поховали 20 січня 2025 року, але зник безвісти він ще восени минулого року.

ЗМІ вдалося знайти допис про розшук окупанта в соціальній мережі Вконтакте, залишений, скоріше за все, кимось з його батьків 26-го грудня 2024 року.

«Шукаю сина – Ямбаршева Вадима Леонідовича, 06.02.1999 р.н. Позивний «Кеша» в/ч 25594. 31.10.24 відправили на завдання, 02.11.24 не вийшли на зв’язок на Торецькому напрямку. Хто бачив чи воював з ним – напишіть, будь ласка, дякую» , – йшлося у дописі.

Згідно з інформацією BBC, військова частина 25594 (саме про неї йдеться мова у дописі про розшук Ямбаршева) також відома, як арсенал 12-го головного управління Міністерства оборони росії, яке займається обслуговуванням Стратегічних ядерних сил РФ. 

Сама частина розташована у місті Вологда-20.

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Теги: греко-римська боротьба війна Маріуполь пропаганда росія окупанти

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