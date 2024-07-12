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У Росії різко зросла кількість втрат на фронті: британська розвідка назвала причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Росії різко зросла кількість втрат на фронті: британська розвідка назвала причину
Зростання втрат полягає у відкритті Росією нового фронту в Харківській області
фото: Facebook/Генштаб

Рівень втрат РФ продовжить перевищувати 1 тис. осіб на день протягом наступних двох місяців

Середньодобові втрати жителів Росії (убитими та пораненими) в Україні у травні та червні 2024 року збільшилися до максимумів з початку війни – 1262 та 1163 відповідно. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як зазначається у зведенні, загалом Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тис. осіб особового складу за останні два місяці.

За даними британської розвідки, зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту. Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту.

«Рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1 тис. осіб на день протягом наступних двох місяців, оскільки Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою», – зазначають у Міноборони Британії.

Як повідомлялося, українські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова під час продовження боїв на Харківському напрямку 11 липня.

До слова, атаки ЗСУ на лінії постачання окупантів призвели до браку їжі, води та боєприпасів у російських підрозділів у Харківській області. Це призупинило наступ в регіоні.

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Теги: окупанти Харківщина британська розвідка втрати

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