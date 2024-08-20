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Втрати ворога станом на 20 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 20 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 909-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 серпня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 20 серпня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:

  • особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,
  • танків  ‒ 8518 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
  • артилерійських систем  – 17156 (+52) од,
  • РСЗВ  – 1166 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
  • літаків  – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
  • крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
  • кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)
Втрати ворога станом на 20 серпня 2024 року
Втрати ворога станом на 20 серпня 2024 року
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Активність флоту окупантів станом на 20 серпня:

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
  • В Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 5 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 20 серпня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 20 серпня 2024 року
фото: ВМС ЗСУ/Facebook

Нині триває 909-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 20 серпня 2024 року 
Теги: втрати війна Генштаб окупанти

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