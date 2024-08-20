Втрати ворога станом на 20 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1330 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 20 серпня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 20 серпня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 20 серпня втратила:
- особового складу ‒ близько 601800 (+1330) осіб,
- танків ‒ 8518 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 16521 (+26) од,
- артилерійських систем – 17156 (+52) од,
- РСЗВ – 1166 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 926 (+1) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13864 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2438 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23142 (+95) од,
- спеціальна техніка ‒ 2885 (+22)
Активність флоту окупантів станом на 20 серпня:
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні.
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
- В Середземному морі два ворожі кораблі, носії крилатих ракет «Калібр» відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 5 суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 7 суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 909-й день повномасштабної війни в Україні.
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