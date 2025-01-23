Втрати ворога станом на 23 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1340 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 23 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 23 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 23 січня втратила:
- особового складу – близько 825320 (+1340) осіб,
- танків – 9850 (+6) од,
- бойових броньованих машин – 20497 (+12) од,
- артилерійських систем – 22256 (+62) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1050 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23111 (+72),
- крилаті ракети – 3051 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34905 (+68) од,
- спеціальна техніка – 3714 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 23 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – жодного судна;
- до Азовського моря – три судна, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1065-й день повномасштабної війни в Україні.
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