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РФ значно просунулась на Донеччині – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ значно просунулась на Донеччині – DeepState
Триває 1044-й день повномасштабної війни
фото з відкритих джерел

Окупанти просунулись в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. Згідно із нею, ворог просунувся біля Вовкового на Донеччині.

Крім того, окупанти мають часткові успіхи в районі Нескучного, в Новоєлизаветівці, Солоному, Воздвиженці, Кураховому та його південних околицях.

Нагадаємо, триває 1044-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Упродовж минулої доби противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши сім ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, здійснив понад 3000 обстрілів позицій наших військ.

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Теги: окупанти ЗСУ війна Донеччина фронт ворог

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