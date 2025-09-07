У Маріуполі окупанти поставили памʼятник прянику і самовару

Окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і там встановили памʼятник прянику й самовару

Місто заповнюють муралами з російськими триколорами

Росіяни знищили усі українські мурали, пам’ятники та постаменти у тимчасово окупованому Маріуполі. Як інформує «Главком», про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Замість цього місто заповнюють муралами з російськими триколорами, пропагандою «дружби з містами РФ», вбивцями мирних маріупольців, яких видають за «героїв СВО». Місто насильно русифікують, а історичні події свідомо викривлюють», – наголосили у міськраді.

Нові мурали Маріуполя фото: Маріупольська міська рада

Зокрема, директор «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко розповів «Еспресо», що окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і там встановили памʼятник прянику й самовару.

«Росії просто не вигідно, щоб люди в Маріуполі пам’ятали навіть той же «Азовсталь». До прикладу, у місті була вулиця Азовстальська. Це логічно. У місті є завод «Азовсталь», десятки тисяч містян там працювали. Зараз вони перейменували цю вулицю на Тульський проспект і там стоять два памʼятники – тульському прянику і самовару. І я тепер запитаю людей у місті про те, як їм добре стало з таким життям», – наголосив він.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі майже повністю обміліло Старокримське водосховище. Окрім дефіциту води, є загроза втрати риби та водних екосистем.

Раніше командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький заявив, що Україна поверне Маріуполь, причому 90%, що це вдасться зробити військовим шляхом. Однак необхідний «вдалий історичний момент». Як приклад, військовий навів Азербайджан, котрий зумів повернути Нагірний Карабах.