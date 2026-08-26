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Росія почала шукати нафтопереробні потужності за кордоном

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія почала шукати нафтопереробні потужності за кордоном
Росія почала переробляти нафту в Казахстані через удари по НПЗ
фото: росЗМІ

Москва домовилася з Казахстаном про переробку своєї нафти, а більшу частину отриманого пального планує повертати назад до РФ

Росія на тлі другої хвилі паливної кризи домовилася з Казахстаном про використання місцевих нафтопереробних потужностей. Російську нафту планують залізницею доставляти на казахстанський НПЗ, після чого більшість виробленого бензину та дизеля повертатимуть до РФ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Bell.

Москва та Астана домовилися про переробку російської нафти на казахстанському нафтопереробному заводі «Конденсат» у Західно-Казахстанській області.

Міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов повідомив, що до 70% вироблених із російської сировини бензину та дизельного пального планують постачати назад до Росії. Решта 30% залишатиметься в Казахстані.

Реалізація домовленості залежатиме, зокрема, від можливостей залізничної інфраструктури. НПЗ «Конденсат» не підключений ані до російської, ані до казахстанської нафтопровідних систем, тому доставляти сировину на підприємство доведеться залізницею.

Від пропускної спроможності залізничної інфраструктури залежатимуть фактичні обсяги російської нафти, які Казахстан зможе прийняти на переробку, а також обсяги подальших поставок готового пального.

«Конденсат» є малотоннажним нафтопереробним підприємством. Потужність заводу становить до 850 тис. тонн нафти на рік. Він може виробляти до 200 тис. тонн бензину та до 200 тис. тонн дизельного пального.

Масштаби казахстанського підприємства при цьому значно менші за потужності великих російських НПЗ, які останнім часом потрапляють під атаки безпілотників.

Для порівняння, Пермський НПЗ «Лукойла» у 2024 році переробив близько 12,6 млн тонн нафти. За цей період підприємство виробило приблизно 2 млн тонн бензину та 5,3 млн тонн дизельного пального.

The Bell зазначає, що Казахстан уже почав відправляти до Росії невеликі партії бензину АІ-92. Постачання відбуваються на тлі другої хвилі паливної кризи в РФ, яку видання пов'язує з атаками безпілотників на російські нафтопереробні заводи.

Російська влада паралельно розглядає додаткові заходи для стабілізації внутрішнього ринку пального. Зокрема, Москва може продовжити заборону на експорт дизельного пального щонайменше до 1 жовтня. Також обговорюється можливість збереження обмежень до кінця року.

Інтенсивність атак на російську нафтопереробну галузь останніми місяцями досягла рекордного рівня. Протягом серпня Україна здійснила 18 атак на російські НПЗ, повторивши рекорд липня.

Нагадаємо, вночі 26 серпня було завдано удару по території нафтопереробного заводу «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижегородської області.

За свідченнями місцевих жителів, на підприємстві пролунала серія вибухів, після чого виникла масштабна пожежа та над територією заводу піднявся стовп густого диму.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» є одним із найпотужніших НПЗ Росії з проєктною спроможністю переробки близько 17 млн тонн нафти на рік. Підприємство виробляє дизельне й авіаційне пальне, а також автомобільний бензин.

Теги: нафта росія Казахстан

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