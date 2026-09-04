Італійський оборонний гігант обрав Україну для випробувань новітньої системи ППО

Компанія «Leonardo» випробує Michelangelo Dome проти дронів в Україні

Першим в умовах війни перевірять компонент Michelangelo Dome, призначений для захисту від масованих атак безпілотників

Італійська оборонна компанія Leonardo обрала Україну для випробувань новітньої системи протиповітряної оборони Michelangelo Dome. Тестування планують провести безпосередньо на українській території до кінця 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Nova.News.

Генеральний директор Leonardo Лоренцо Маріані підтвердив раніше заявлений графік випробувань. «Підтверджую заявлений графік: у заключній частині року ми підготуємо етап випробувань безпосередньо на українській землі», – заявив Маріані.

За його словами, під час випробувань основну увагу приділять компоненту, призначеному для захисту від атак безпілотників. Очільник Leonardo назвав його фундаментальною, але не єдиною складовою Michelangelo Dome.

Michelangelo Dome – це багатодоменна система оборони, яка має об'єднати різні засоби виявлення та протидії загрозам. Архітектура розрахована на інтеграцію сенсорів, платформ та оборонних засобів у повітрі, на суші, морі, у космосі та кіберпросторі. Для цього розробники планують використовувати штучний інтелект, високопродуктивні обчислення та об'єднання даних.

Система має виявляти, відстежувати та допомагати нейтралізувати різні типи загроз – від роїв безпілотників і низьковисотних крилатих ракет до гіперзвукового озброєння.

Випробування в Україні дозволять Leonardo перевірити окремі компоненти системи в реальних умовах війни. Після цього з 2027 року передбачені ширші випробування в межах НАТО.

Маріані також наголосив, що після кількох років повномасштабної війни біля своїх кордонів Європа отримала значно чіткіше уявлення про загрози для цивільного населення.

Водночас гендиректор Leonardo звернув увагу на фрагментацію європейської оборони. За його словами, для її подолання необхідно розвивати спільні європейські програми, зокрема із залученням механізму SAFE.

SAFE – фінансовий інструмент Європейського Союзу, який підтримує держави-члени, що інвестують в оборонно-промислове виробництво через спільні закупівлі.

Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до Європейської комісії із запитом на виділення понад €2 млрд для закупівлі ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. Кошти Київ хоче отримати з кредиту Європейського Союзу обсягом €90 млрд, розрахованого на 2026–2027 роки.