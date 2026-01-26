Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 26 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Втрати ворога станом на 26 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 608 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1020 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 26 січня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 26 січня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 26 січня втратила:

  • особового складу – близько 1 235 060 (+1 020) осіб
  • танків – 11 608 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 951 (+1) од.
  • артилерійських систем – 36 644 (+32) од.
  • РСЗВ – 1 626 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 286 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 115 813 (+917) од.
  • крилаті ракети – 4 205 (+0) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 75 906 (+147) од.
  • спеціальна техніка – 4 051 (+1) од.
Нагадаємо, триває 1433-й день повномасштабної війни в Україні.

Втрати ворога станом на 26 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 26 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
