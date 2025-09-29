Суд підтвердив заповідний статус «Протасового яру» та відхилив позов забудовника

Екологічні прокурори довели у суді, що договір оренди земель «Протасового яру» припинив дію ще понад десять років тому

Господарський суд Києва став на бік громади та Спеціалізованої екологічної прокуратури, не допустивши скасування заповідного статусу ландшафтного заказника «Протасів Яр». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що Господарський суд міста Києва відмовив у задоволенні позову одного з господарських товариств, яке вимагало скасувати рішення Київради щодо створення заказника. Компанія посилалася на те, що є користувачем понад 1 га землі в урочищі та планувала масштабну забудову.

«Екологічні прокурори довели у суді, що договір оренди цих земель припинив дію ще понад десять років тому. Вони наполягали: будь-яке будівництво в межах заповідної зони є неприпустимим, адже призведе до втрати унікального природного комплексу, знищення видів, занесених до Червоної книги України, та шкоди археологічній спадщині», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що суд погодився з аргументами прокуратури та залишив у силі рішення про створення ландшафтного заказника.

Нагадаємо, у 2004 році Київська міська державна адміністрація видала фірмі «Протасів Яр» дозвіл на забудову території Протасового Яру. Відповідно до цього розпорядження, компанія отримала право на розробку плану території для будівництва житлового комплексу.

У липні 2004 року Київська міська рада передала в оренду ТОВ «Протасів Яр» 15 га для забудови в оренду, змінивши їхню категорію з рекреаційної на житлову та громадську забудову (тобто дозволила забудувати зону відпочинку). У жовтні того ж року продала цю землю фіомі «Протасів Яр». Місцеві мешканці виступили проти забудови та почали протести ще у 2004 році. Вони організували публічні зібрання, збори підписів та звернення до органів влади з вимогою скасувати рішення. Громадські слухання в 2005 році також підтвердили позицію громади, яка наполягала на збереженні Протасового Яру як зеленої зони.

Протести продовжувалися навіть після підписання договорів купівлі-продажу землі.

20 квітня 2021 року постійна комісія з питань екологічної політики Київської міської ради підтримала ініціативу щодо створення ландшафтного заказника місцевого значення «Протасів Яр». У липні 2022 року Київрада схвалила рішення про створення ландшафтного заказника «Протасів Яр».

23 листопада 2023 року Київрада проголосувала за присвоєння заказнику «Протасів Яр» імені Романа Ратушного. Роман Ратушний – син письменниці, журналістки Світлани Поваляєвої та журналіста, активіста руху «Збережи старий Київ» Тараса Ратушного. Брав активну участь у Євромайдані, разом з іншими студентами постраждав від атаки «Беркута» в ніч на 30 листопада 2013 року. У 2018 році Ратушний очолив ініціативу «Захистимо Протасів Яр», а в 2019 році – однойменну громадську організацію, що були націлені на збереження зеленої зони у Протасовому Яру в центрі Києва та недопущення її забудови. В інтерв'ю «Главкому» Ратушний розповідав про успішну історію боротьби із забудовниками. Роман Ратушний загинув на фронті 9 червня 2022 року під Ізюмом. Він очолював ініціативу «Захистимо Протасів Яр» та боровся проти забудови Протасового Яру.

У 2024 році мешканці Солом’янського району знову звернулися до Київради з вимогою заборонити забудову Протасового Яру. Їхні вимоги полягали в тому, щоб не допустити зміни статусу природної території, провести юридичний захист схилів і впорядкувати територію заказника. Результатом стало ухвалення Київрадою рішення про створення заказника. У квітні 2025 року товариство з обмеженою відповідальністю «Протасів Яр» звернулося до Господарського суду міста Києва з вимогою скасувати рішення Київради про статус землі, що розташована в заказнику «Протасів Яр».