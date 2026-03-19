Удар по житлових кварталах Одеси: рятувальники показали наслідки (фото)

У Київському районі пошкоджено гуртожиток одного з університетів

Уночі 19 березня російська терористична армія атакувала житлові квартали Одеси. Унаслідок цього постраждали три людини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС та очільника Одеської Одеська МВА Сергія Лисака.

Приморський район

Зафіксовано пошкодження 12 житлових будинків. Двоє постраждалих людей доставлено у лікарню. Комунальні служби займаються розчищенням прилеглих територій та закриттям віконних прорізів. На місці працює оперативний штаб, де мешканці вже отримали понад 20 консультацій щодо подальших дій та оформлення допомоги.

Київський район

Пошкоджень зазнала житлова 22-поверхівка та гуртожиток одного з університетів – загалом вибито близько 180 вікон. На місці розгорнуто штаб. До ліквідації наслідків залучено понад 40 співробітників комунальних служб та спецтехніку. Тривають роботи із закриття вікон плівкою та плитами OSB. Одному постраждалому допомогу надано на місці.

Хаджибейський район

Частково зруйновано двоповерховий житловий будинок. Комунальники прибрали прибудинкову територію та закрили пошкоджені вікна. Триває процес складання актів обстеження за зверненнями мешканців.

«Загалом на всіх локаціях працюють штаби, фахівці районних адміністрацій та комунальні підприємства. Збір інформації щодо масштабів руйнувань продовжується», – наголосив Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 19 березня російська окупаційна армія вдарила по Одесі безпілотниками. Лисак повідомив, що внаслідок російської атаки зафіксовано влучання у житлову забудову міста. Пошкоджено дві багатоповерхівки, житловий будинок в історичному центрі та будівлі у приватному секторі.