«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й бригаді «Вампіри»

Антишахедні дрони і «Вампіри»: «Сталевий фронт» Ахметова передав нове обладнання 157-й бригаді

Ініціатива «Сталевий фронт» Ріната Ахметова передала 157-й ОМБр комплекс сучасного обладнання для повітряного спостереження, протидії повітряним загрозам і підготовки військових.

Найвагомішу частину допомоги становлять безпілотні системи. Зокрема, бійці отримали 16 великих дронів «Вампір», які використовують для розвідки та логістичних завдань на передовій. Такі апарати дають змогу працювати на значній відстані, краще бачити обстановку та швидше реагувати на зміни.

Ще один ключовий елемент допомоги – 54 зенітні дрони Sting разом із двома наземними станціями керування. Ці системи призначені для протидії ворожим безпілотникам, зокрема дронам-камікадзе, які регулярно атакують українські позиції та інфраструктуру.

«Сьогодні для бригади важливо не просто отримати техніку, а мати інструменти, які реально працюють у комплексі. Великі дрони допомагають із розвідкою та забезпеченням, системи протидії повітряним цілям підсилюють безпеку, а тренувальне обладнання дає можливість якісно готувати людей. Саме така допомога закриває практичні потреби підрозділу тут і зараз», – зазначив представник 157-ї окремої механізованої бригади.

Окрім цього, військові отримали 32 зарядні станції різної потужності – 20 на 2,5 кВт і 12 на 3,6 кВт. У польових умовах це критично важливе обладнання, яке дозволяє підтримувати безперебійну роботу техніки, засобів зв’язку та безпілотних систем. Окрему частину пакета становить обладнання для підготовки військових.

Бригаді передали 2 проєктори з екранами, 2 метальні машини, 2100 тарілок до них, а також 4 спеціалізовані мішеневі установки. Таке оснащення потрібне для тренувань, відпрацювання координації, швидкості реакції та навичок роботи в умовах постійної повітряної загрози.

«Ми намагаємося передавати військовим не випадковий набір техніки, а те, що посилює підрозділ одразу в кількох напрямках. Це і сучасні дрони, і енергетична автономність, і можливість системно тренувати людей. Для нас важливо, щоб допомога щодня працювала на реальні потреби військових», – сказав представник «Сталевого фронту» Антон Гончарук.

Нагадаємо, Ініціатива «Сталевий фронт» об’єднує допомогу українських компаній Ріната Ахметова для підтримки Сил оборони та розвитку технологічних рішень для фронту. За час повномасштабної війни проєкт передав військовим тисячі одиниць техніки та обладнання, а також розвиває власні рішення для захисту військових і техніки.