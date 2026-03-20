«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й бригаді «Вампіри»

Дарія Демяник
Антишахедні дрони і «Вампіри»: «Сталевий фронт» Ахметова передав нове обладнання 157-й бригаді

Ініціатива «Сталевий фронт» Ріната Ахметова передала 157-й ОМБр комплекс сучасного обладнання для повітряного спостереження, протидії повітряним загрозам і підготовки військових. 

Найвагомішу частину допомоги становлять безпілотні системи. Зокрема, бійці отримали 16 великих дронів «Вампір», які використовують для розвідки та логістичних завдань на передовій. Такі апарати дають змогу працювати на значній відстані, краще бачити обстановку та швидше реагувати на зміни.

Ще один ключовий елемент допомоги – 54 зенітні дрони Sting разом із двома наземними станціями керування. Ці системи призначені для протидії ворожим безпілотникам, зокрема дронам-камікадзе, які регулярно атакують українські позиції та інфраструктуру.

«Сьогодні для бригади важливо не просто отримати техніку, а мати інструменти, які реально працюють у комплексі. Великі дрони допомагають із розвідкою та забезпеченням, системи протидії повітряним цілям підсилюють безпеку, а тренувальне обладнання дає можливість якісно готувати людей. Саме така допомога закриває практичні потреби підрозділу тут і зараз», – зазначив представник 157-ї окремої механізованої бригади.

Окрім цього, військові отримали 32 зарядні станції різної потужності – 20 на 2,5 кВт і 12 на 3,6 кВт. У польових умовах це критично важливе обладнання, яке дозволяє підтримувати безперебійну роботу техніки, засобів зв’язку та безпілотних систем. Окрему частину пакета становить обладнання для підготовки військових.

Бригаді передали 2 проєктори з екранами, 2 метальні машини, 2100 тарілок до них, а також 4 спеціалізовані мішеневі установки. Таке оснащення потрібне для тренувань, відпрацювання координації, швидкості реакції та навичок роботи в умовах постійної повітряної загрози.

«Ми намагаємося передавати військовим не випадковий набір техніки, а те, що посилює підрозділ одразу в кількох напрямках. Це і сучасні дрони, і енергетична автономність, і можливість системно тренувати людей. Для нас важливо, щоб допомога щодня працювала на реальні потреби військових», – сказав представник «Сталевого фронту» Антон Гончарук.

Нагадаємо, Ініціатива «Сталевий фронт» об’єднує допомогу українських компаній Ріната Ахметова для підтримки Сил оборони та розвитку технологічних рішень для фронту. За час повномасштабної війни проєкт передав військовим тисячі одиниць техніки та обладнання, а також розвиває власні рішення для захисту військових і техніки.

Читайте також

Удома на Олександра чекають п'ятеро синів та троє доньок
У Дніпрі медики рятують воїна-батька вісьмох дітей, який дістав тяжкі поранення на Покровському напрямку
7 березня, 19:15
Ворожий корабельний протичовновий вертоліт Ка-27
Українські військові знищили над Чорним морем ворожий вертоліт Ка-27
5 березня, 14:30
Росіяни намагаються тиснути на Сили оборони і надалі просуватися у центральну частину Гришиного
Сили оборони повідомили про підготовку росіян до наступу на Покровському напрямку
5 березня, 06:59
Ситуація в регіоні залишається напруженою
Серія вибухів в Ірані: Ізраїль оголосив нову хвилю ударів, США застосували B-2
4 березня, 01:44
За даними Пентагону, за межами США розташовано до 800 американських баз
Пентагон оголосив найвищий рівень готовності для всіх військових баз США
2 березня, 16:36
Бутусов показав відео, як вижив зі своїми побратимами після атаки ворожого дрону під Куп'янськом
Бутусов показав відео, як вижив зі своїми побратимами після атаки ворожого дрону під Куп'янськом
2 березня, 03:19
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
21 лютого, 19:30
Федір Веніславський нагадав, що в умовах воєнного стану не можна припинити повноваження Верховної Ради
Чи можлива мобілізація депутатів, які не хочуть працювати? Веніславський прокоментував заяву президента
15 березня, 18:57
Приватбанк потрапив у скандал
Банк подав до суду на зниклого безвісти воїна та нарахував шалені відсотки: чим закінчився скандал
15 березня, 16:15

ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
ЗСУ ліквідували російського військового, підозрюваного у тяжких злочинах
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Конкурс до ВАКС: повний перелік кандидатів
Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал
Що відбувається з декларацією Єрмака. НАЗК прокоментувало скандал
«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й бригаді «Вампіри»
«Сталевий фронт» Ахметова передав 157-й бригаді «Вампіри»
Поліг під час виконання бойового завдання на «Азовсталі». Згадаймо Сергія Дишка
Поліг під час виконання бойового завдання на «Азовсталі». Згадаймо Сергія Дишка
Кафедральний собор у Сімферополі передано ПЦУ
Кафедральний собор у Сімферополі передано ПЦУ

«Шахтар» отримав наступного суперника в Лізі конференцій
Сьогодні, 10:59
«Динамо» вийшло «в плюс»: чемпіон України за рік подвоїв дохід і похизувався прибутком
Вчора, 15:33
«Динамо» впевнено переграло «Олександрію» у Прем'єр-лізі
Вчора, 14:59
Відбулося жеребкування півфіналу Кубка України
Вчора, 14:20
Оборонець «Полісся» замінить легіонера в збірній України
Вчора, 10:05
В Україні дощитиме: погода на 19 березня
Вчора, 05:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
