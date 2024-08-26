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У Голосіївському районі Києва впали уламки безпілотника (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Голосіївському районі Києва впали уламки безпілотника (фото)
Рятувальники отримали повідомлення про уламки БпЛА на Обухівській трасі
фото: пресслужба ДСНС

Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає

У столиці в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки російського безпілотника. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає. Зокрема, екстрені служби виїхали для уточнення інформації.

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Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

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Згодом стало відомо, що на Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів, зокрема два енергетичних об’єкти, внаслідок атаки РФ. Пошкодження приватних будинків сталося внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів».

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Теги: Віталій Кличко столиця Київ війна безпілотник

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