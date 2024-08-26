У Голосіївському районі Києва впали уламки безпілотника (фото)

Рятувальники отримали повідомлення про уламки БпЛА на Обухівській трасі

Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає

У столиці в Голосіївському районі, на Обухівську трасу впали уламки російського безпілотника. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Інформації про руйнування і постраждалих наразі немає. Зокрема, екстрені служби виїхали для уточнення інформації.

Нагадаємо, російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Цього разу під прицілом окупантів опинилася енергетика.

Згодом стало відомо, що на Київщині зафіксовано пошкодження інфраструктурних об’єктів, зокрема два енергетичних об’єкти, внаслідок атаки РФ. Пошкодження приватних будинків сталося внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в чотирьох районах. Одним з атакованих енергооб’єктів стала Київська гідроелектростанція біля Вишгорода.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни завдали одного з найбільших ударів по Україні: по території було випущено більше сотні ракет різних типів та близько сотні «шахедів».