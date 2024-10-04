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ЗСУ можливо доведеться відступити з Покровська: розвідка Естонії назвала причину

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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ЗСУ можливо доведеться відступити з Покровська: розвідка Естонії назвала причину
За даними естонської розвідки, російські війська продовжують утримувати ініціативу на фронті в Україні
фото з відкритих джерел

За останній тиждень ворог просунувся на відстань до двох кілометрів у напрямку Покровська

Українські війська можуть бути змушені залишити Покровськ у Донецькій області до кінця року. Про це заявив заступник командувача розвідувального центру Сил оборони підполковник Янек Кессельманн, повідомляє ERR.

За словами розвідника, російські окупаційні війська продовжують утримувати ініціативу на фронті в Україні, і не виключено, що до кінця року ЗСУ будуть змушені залишити місто Покровськ.

Представник естонської розвідки розповів, що в середньому за день фіксують 167 атак на лінії фронту, майже 50 відсотків цих атак окупаційна армія РФ зосередила на Донецькому напрямку.

«У напрямку міста Покровська, яке є центром атак, РФ за останній тиждень просунулася десь на один-два кілометри, а відстань до околиць Покровська, наскільки нам відомо, становить близько п'яти-семи кілометрів», – сказав Кессельманн.

Він додав, що якщо така інтенсивність продовжиться, то, «найімовірніше, до кінця цього року українські сили будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше».

Кессельманн також зазначив, що важливою подією цього тижня стало захоплення російськими окупантами міста Вугледар.

«За нашою оцінкою, українські підрозділи зайняли оборонні позиції приблизно в семи-восьми кілометрах на північ. І оскільки Україна була змушена відступити з міста, ми, швидше за все, побачимо активізацію дій противника на цьому напрямку», – сказав він.

Говорячи про Курську область, Кессельманн зазначив, що Росія, за наявними даними, перекидає туди свої частини, й існує ймовірність того, що протягом жовтня російські війська можуть спробувати почати контрнаступ.

Нагадаємо, окупанти перебувають за сім кілометрів від околиць Покровська Донецької області.

Раніше, російська армія окупувала селище Невське, а також просунулася у низці населених пунктів Донеччини.

До того ж РФ кинули цілий армійський корпус і додаткові танкові сили на місто Селидове Донецької області. Про це розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. За його словами, окупанти перенесли свої зусилля південніше міста Покровськ. Також бої точаться в Торецьку, Нью-Йорку, Часовому Ярі.

Також військовослужбовець 15-ї бригади Нацгвардії України «Кара-Даг», яка тримає оборону у Селидовому, Олександр Рясний розповів, що російська армія на усіх напрямках фронту здійснює оперативне оточення, тобто своїми вогневими засобами перерізає логістику ЗСУ.

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Теги: розвідка Естонія війна окупанти

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