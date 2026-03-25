Головна Світ Політика
search button user button menu button

Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа
фото з відкритих джерел

Лише один республіканецьпідтримав обмеження повноважень президента Дональда Трампа 

Верхня палата Конгресу США знову заблокувала резолюцію, яка мала зобов'язати президента Дональда Трампа отримувати схвалення законодавців для подальших військових дій проти Ірану. Під час голосування ініціатива набрала 47 голосів «за» при 53 «проти», що підтвердило домінування республіканської більшості в цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Голосування відзначилося поодинокими випадками порушення партійної дисципліни: республіканець Ренд Пол підтримав обмеження повноважень президента, тоді як демократ Джон Феттерман виступив на боці республіканців за блокування законопроєкту. Це вже третя невдала спроба демократів з початку конфлікту встановити парламентський контроль над воєнними операціями в Ірані.

Представники Демократичної партії заявляють, що продовжуватимуть тиск, доки держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет не дадуть публічних свідчень на Капітолійському пагорбі. Наразі Конгрес, підконтрольний республіканцям, обмежується лише закритими брифінгами, уникаючи відкритих наглядових слухань щодо війни. Навіть у разі гіпотетичного схвалення резолюції Сенатом, вона навряд чи пройшла б через Палату представників і майже напевно зіткнулася б із президентським вето, для подолання якого потрібна підтримка двох третин обох палат.

Раніше стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля, щоб знайти вихід із масштабного конфлікту на Близькому Сході, який триває вже четвертий тиждень. Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі.

Як повідомлялося, Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом. 

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».

Теги: Марко Рубіо Піт Гегсет США війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua