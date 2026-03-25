Республіканці в Сенаті заблокували резолюцію про обмеження воєнних повноважень Трампа

Лише один республіканецьпідтримав обмеження повноважень президента Дональда Трампа

Верхня палата Конгресу США знову заблокувала резолюцію, яка мала зобов'язати президента Дональда Трампа отримувати схвалення законодавців для подальших військових дій проти Ірану. Під час голосування ініціатива набрала 47 голосів «за» при 53 «проти», що підтвердило домінування республіканської більшості в цьому питанні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Голосування відзначилося поодинокими випадками порушення партійної дисципліни: республіканець Ренд Пол підтримав обмеження повноважень президента, тоді як демократ Джон Феттерман виступив на боці республіканців за блокування законопроєкту. Це вже третя невдала спроба демократів з початку конфлікту встановити парламентський контроль над воєнними операціями в Ірані.

Представники Демократичної партії заявляють, що продовжуватимуть тиск, доки держсекретар Марко Рубіо та міністр оборони Піт Гегсет не дадуть публічних свідчень на Капітолійському пагорбі. Наразі Конгрес, підконтрольний республіканцям, обмежується лише закритими брифінгами, уникаючи відкритих наглядових слухань щодо війни. Навіть у разі гіпотетичного схвалення резолюції Сенатом, вона навряд чи пройшла б через Палату представників і майже напевно зіткнулася б із президентським вето, для подолання якого потрібна підтримка двох третин обох палат.

Раніше стало відомо, що адміністрація Дональда Трампа активізувала дипломатичні зусилля, щоб знайти вихід із масштабного конфлікту на Близькому Сході, який триває вже четвертий тиждень. Як стало відомо The New York Times від поінформованих джерел, Сполучені Штати передали Тегерану через Пакистан стратегічний план завершення війни, що складається з 15 пунктів. Цей крок відображає прагнення Білого дому зупинити бойові дії, які вже спричинили серйозні економічні потрясіння у світі.

Як повідомлялося, Іран заявив про готовність розглянути пропозиції США щодо припинення конфлікту, однак наголосив, що майбутня угода має враховувати його ключові вимоги, зокрема скасування санкцій і право на мирний атом.

Між Вашингтоном і Тегераном останніми днями відбулися непрямі контакти, ініційовані американською стороною. «Останніми днями відбувся контакт між США та Іраном, ініційований Вашингтоном, але нічого, що досягло б рівня повномасштабних переговорів».