Українці розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в дні жалоби: деталі скандалу

Віталій Козловський виступив у Полтаві та натрапив на хейт у мережі

Співак Віталій Козловський провів концерти в Полтаві після російського обстрілу. На дні виступів артиста припали дні жалоби в місті за загиблими. Цим обурилися українці в соцмережі. Про це пише «Главком» із посилання на Threads.

Що відомо про скандал навколо концерту Віталія Козловського в Полтаві

Про виступ Віталія Козловського висловилася користувачка Марина. Вона зауважила, у її місті 24 та 25 березня, коли відбулися концерти співака, були дні жалоби.

«24 і 25 березня в Полтаві Дні жалоби. Жалоби! У моєму місті загинули люди! Люди залишились без домівок! Це ж настільки треба бути лицемірною, беземпатійною, жалюгідною паскудою, щоби пісні співати й танці танцювати в ці дні! Козловському аби бабки рубати!» – написала користувачка.

Користувачка розкритикували Козловського через концерти в Полтаві в Дні жалоби

Також жінка обурилася через слова співака «Попри все» стосовно свого концерту після російського обстрілу. «Попри все концерт відбувся! Дякую! Полтава», – писав Віталій Козловський у сторис в Інстаграм.

«Попри все! Ну вибачте, шановний Віталік, що люди померли від влучання шахеда у свої будинки вночі поки спали. Вони не планували зривати вам концерт, ви не думайте, просто так сталось. Але ви молодець, що переступили через це і з гордо піднятою головою відспівали «Пінаколаду» поки їхні сімʼї оплакують своїх рідних», – висловилася Марина.

Реакція користувачів на виступу Віталія Козловського в Полтаві

Блогерка Олена Мандзюк прокоментувала концерт Козловського у Полтаві

У коментарях під дописом Марини, думки користувачів розділилися. Дехто погодився з авторкою допису та підтримали її, одна з них була блогерка Олена Мандзюк. «Що артист, що повний зал, усім їм було байдуже на день жалоби, на смерть містян. одні заробляють гроші, інші розважаються, «попри все».

країна абсурду», – написала Олена Мандзюк.

Однак були й ті, хто не поділяв таку думку. Користувачі зазначили, що концерт готувався заздалегідь, а глядачі вже купили квитки:

«Люди купили квитки і планували цей день… Якщо вам не норм, то іншим норм».

«Скажу прямо: мене дивують такі дописи! 24–25 березня дні жалоби в Полтаві, це трагедія, із цим ніхто не сперечається. Але давайте без подвійних стандартів. Концерти плануються за місяці: зал, команда, техніка, квитки».

«В Одесі кожний день прильоти, і майже кожний день є загиблі

Кожний день не роблять день жалоби, бо в нас у принципі кожний день помирають люди. Пропонуєте кожний день дома сидіти?»

Концертне агентство прокоментувало скандал навколо концерту Козловського

Серед коментарів була й реакція концертного агенства. Там зауважили, що концерт Віталія Козловського не міг відбутися без узгодження влади міста.

Концертне агентство прокоментувало скандал навколо концерту Козловського

«Давайте трохи розберемося. Перше, рішення про перенос концерту приймається не артистом одноосібно. Друге, концерт відбувався в палаці Листопад, який є комунальною власністю. Артист не міг вийти на сцену без узгодження з керівництвом палацу, а ті відповідно підпорядковуються керівництву міста. Отже, маємо колективне рішення всіх. Зазвичай, по інших містах, день жалоби оголошують на наступний день після трагедії, і саме в день трагедії всі події в містах відбуваються», – йдеться в повідомленні. До слова, сам Віталій Козловський інцидент не коментував.

Нагадаємо, Віталій Козловський був змушений зупинити свій концерт у Кременчуці 10 березня. Виконавець розповів, що через проблеми зі здоров’ям у нього зник голос, що унеможливило подальше перебування на сцені. У артиста повне незмикання голосових зв’язок. Козловський емоційно звернувся до прихильників, зазначивши, що дуже чекав на цю зустріч, проте хвороба внесла свої корективи.

Дло слова, напередодні стався ще один скандал в українському шоубізнесі. Йдеться про сольний ювілейний концерт Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації Національного палацу мистецтв «Україна» за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової).