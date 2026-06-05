Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Україна спростила процедуру повернення молоді з тимчасово окупованих територій

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Україна спростила процедуру повернення молоді з тимчасово окупованих територій
Оформити документи можна у будь-якому українському посольстві за кордоном
фото з відкритих джерел

Молодь, яка народилася в окупації та не мала українських паспортів, зможе отримати цей документ безкоштовно

Уряд України затвердив новий експериментальний порядок, який суттєво полегшить повернення додому українців із тимчасово окупованих Росією територій (ТОТ). Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

«Ми розуміли масштаб проблеми для українців на тимчасово окупованих територіях, пов'язаних із тривалістю окупації та труднощами виїзду через сусідні з РФ країни. Саме МЗС взяло на себе відповідальність та лідерську роль у погодженні нового експериментального порядку», – наголосив очільник закордонного відомства.

За словами Андрія Сибіги, раніше українські консули були жорстко обмежені законодавством. Стара процедура перевірки громадянства та ідентифікації створювала бюрократичні перепони, через які молоді люди з окупованих територій практично не могли отримати посвідчення особи на повернення.

Головні нововведення 

  • Для кого: українці, які народилися на тимчасово окупований території після 1991 року і ніколи не мали внутрішнього чи закордонного паспорта України.
  • Де оформити: у будь-якому українському посольстві чи консульстві за кордоном.
    Вартість: документ оформлюється абсолютно безкоштовно.
  • Спрощена ідентифікація: підтвердити особу тепер можна дистанційно через відеозв'язок на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї, який є громадянином України.

«Відтепер українці, які народилися на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення до України. Оформити посвідчення можна буде безкоштовно. З цим документом вони зможуть повернутися до України і надалі оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт», – зазначив Сибіга.

Міністр пояснив, що новий механізм успішно балансує між безпековими вимогами компетентних органів та потребою у максимальному спрощенні процедур для громадян.

«Главком» писав, що у межах забезпечення до базових державних послуг для мешканців найнебезпечніших регіонів країни Міністерство внутрішніх справ України здійснило від початку року 277 виїздів у небезпечні та важкодоступні райони нашої країни. За словами Ігоря Клименка, спеціально обладнані мікроавтобуси виїжджають безпосередньо до населених пунктів, які регулярно зазнають ударів російської армії або де повністю зруйновано цивільну інфраструктуру.

Читайте також:

Теги: МЗС окуповані території окупація Андрій Сибіга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активісти неодноразово повідомляли про критичний стан медицини на ТОТ
На окупованій Донеччині зростає онкологія: система охорони здоров'я руйнується
5 травня, 19:58
Раніше Путін назвав ексканцлера Німеччини бажаним посередником між ЄС та РФ
Україна прокоментувала ідею призначити Шредера переговорником від ЄС
11 травня, 11:24
Глава українського МЗС взяв участь у неформальному засіданні Ради Україна–НАТО
Сибіга заявив про переломний момент у війні
22 травня, 06:57
Москва намагається поповнити втрати своєї армії, вербуючи найманців з Африки
Росія вербує «гарматне м’ясо» в Африці: МЗС назвало кількість найманців та плани Кремля
25 травня, 16:29
Запорізька атомна станція з березня 2022 року перебуває під російською окупацією
На Запорізькій АЕС стався найдовший збій зв’язку за час війни
28 травня, 21:05
Савичич перебуває у полі зору Interpol та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини
Катував цивільних на Київщині: СБУ оголосила підозру міжнародному найманцю
27 травня, 15:46
Окупаційна влада економить пальне за рахунок цивільного населення
Бензин – тільки для своїх: окупанти різко обмежили продаж пального
3 червня, 00:05
Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Данія представила склад нового уряду: як це позначиться на Україні
3 червня, 12:00
Заяви Путіна про відсутність агресивних намірів щодо Європи суперечать оцінкам самих посадовців НАТО
Путін знову запевнив, що Росія не нападе на Європу: «немає резону»
Вчора, 23:45

Події в Україні

Сили безпілотних систем уразили п'ять ворожих кораблів у портах Маріуполя та Бердянська (відео)
Сили безпілотних систем уразили п'ять ворожих кораблів у портах Маріуполя та Бердянська (відео)
Україна спростила процедуру повернення молоді з тимчасово окупованих територій
Україна спростила процедуру повернення молоді з тимчасово окупованих територій
На Харківщині перевернувся автобус зі школярами: багато травмованих (фото)
На Харківщині перевернувся автобус зі школярами: багато травмованих (фото)
На Вінниччині зіткнулися три легковики та вантажівка: загинула людина (фото)
На Вінниччині зіткнулися три легковики та вантажівка: загинула людина (фото)
Житомирщина: росіяни атакували логістичну інфраструктуру
Житомирщина: росіяни атакували логістичну інфраструктуру
Росія атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені (фото)
Росія атакувала Дніпропетровщину: є загибла та поранені (фото)

Новини

Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Сьогодні, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19
Польща заарештувала українця за вилов гігантського сома. Риба була місцевою легендою (відео, фото)
Вчора, 08:50

Прес-релізи

Українські банки покращують якість кредитних портфелів
Українські банки покращують якість кредитних портфелів
3 червня, 12:28
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua