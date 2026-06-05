Україна спростила процедуру повернення молоді з тимчасово окупованих територій

Молодь, яка народилася в окупації та не мала українських паспортів, зможе отримати цей документ безкоштовно

Уряд України затвердив новий експериментальний порядок, який суттєво полегшить повернення додому українців із тимчасово окупованих Росією територій (ТОТ). Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

«Ми розуміли масштаб проблеми для українців на тимчасово окупованих територіях, пов'язаних із тривалістю окупації та труднощами виїзду через сусідні з РФ країни. Саме МЗС взяло на себе відповідальність та лідерську роль у погодженні нового експериментального порядку», – наголосив очільник закордонного відомства.

За словами Андрія Сибіги, раніше українські консули були жорстко обмежені законодавством. Стара процедура перевірки громадянства та ідентифікації створювала бюрократичні перепони, через які молоді люди з окупованих територій практично не могли отримати посвідчення особи на повернення.

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Для кого: українці, які народилися на тимчасово окупований території після 1991 року і ніколи не мали внутрішнього чи закордонного паспорта України.

українці, які народилися на тимчасово окупований території після 1991 року і ніколи не мали внутрішнього чи закордонного паспорта України. Де оформити: у будь-якому українському посольстві чи консульстві за кордоном.

Вартість: документ оформлюється абсолютно безкоштовно.

у будь-якому українському посольстві чи консульстві за кордоном. Вартість: документ оформлюється абсолютно безкоштовно. Спрощена ідентифікація: підтвердити особу тепер можна дистанційно через відеозв'язок на підставі свідчень дієздатного члена сім'ї, який є громадянином України.

«Відтепер українці, які народилися на тимчасово окупованій території та ніколи не мали українських паспортів, зможуть звернутися до наших посольств та консульств для оформлення посвідчення особи на повернення до України. Оформити посвідчення можна буде безкоштовно. З цим документом вони зможуть повернутися до України і надалі оформити український паспорт у формі ID-картки та закордонний паспорт», – зазначив Сибіга.

Міністр пояснив, що новий механізм успішно балансує між безпековими вимогами компетентних органів та потребою у максимальному спрощенні процедур для громадян.

«Главком» писав, що у межах забезпечення до базових державних послуг для мешканців найнебезпечніших регіонів країни Міністерство внутрішніх справ України здійснило від початку року 277 виїздів у небезпечні та важкодоступні райони нашої країни. За словами Ігоря Клименка, спеціально обладнані мікроавтобуси виїжджають безпосередньо до населених пунктів, які регулярно зазнають ударів російської армії або де повністю зруйновано цивільну інфраструктуру.