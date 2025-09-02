Головна Країна Події в Україні
Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на дев'яти локаціях

Наталія Порощук
Російська терористична армія масовано атакував Білу Церкву БпЛА
фото: ДСНС Київщини

Протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА

У ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 2 вересня 2025 року
Авіаційні втрати ворога станом на 2 вересня 2025 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

Також у ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Зокрема, окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, є поранені.

Теги: війна Повітряні сили ЗСУ

Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 2 вересня 2025 року
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 2 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 2 вересня 2025
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 2 вересня

