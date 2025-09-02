Нічна атака на Україну: зафіксовано влучання на дев'яти локаціях

Протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА

У ніч на 2 вересня росіяни атакували Україну 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Авіаційні втрати ворога станом на 2 вересня 2025 року інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих (уламки) на п'яти локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни здійснили чергову атаку дронів на Білу Церкву. Внаслідок російського обстрілу виникла пожежа. За попередніми даними, є постраждалі. Також повідомляється про одного загиблого.

Також у ніч на 2 вересня ворог вчергове атакував припортову інфраструктуру Ізмаїльського району на Одещині. Повідомляється, що внаслідок обстрілу виникли пожежа. За попередніми даними, обійшлось без жертв. Наслідки атаки уточнюються.

Зокрема, окупанти масовано атакували Суми ударними дронами. Внаслідок обстрілу виникла масштабна пожежа, є поранені.