Путін поділився своїми фантазіями про початок війни в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Путін: Росія не починала війну – це західна пропаганда

Російський диктатор Володимир Путін продовжив «годувати» своїх громадян вигадками про початок війни в Україні. Він заявив, що Росія не починала війну ти звинуватив в усьому пропаганду, передає «Главком»

«Там, на Заході, звісно, працює пропаганда, людям промивають мізки й кажуть, що ми почали війну. І при цьому забувають, що самі розв'язали війну, коли почали застосовувати танки й авіацію проти мирного населення Донбасу. Саме тоді й почалася війна. Ми тільки хочемо її припинити», – заявив він.

Заяви диктатора пролунали перед фізиками-ядерниками на зустрічі в Сарові. Там він також заявив про покращення відносин зі США.

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».

««У нас була відверта зустріч на Алясці, контакти продовжуються на рівні наших міністерств і компаній», – додав він.

До слова, самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко заявив, що російський диктатор Володимир Путін шкодує, що розпочав війну проти України.

Раніше Володимир Путін, коментуючи хід війни проти України, заявив, що шкодує, що РФ не розпочала вторгнення до України раніше. Нещодавно Путін цинічно заявив, що втрати росіян на війні «не були марними».

Нагадаємо, агентство Reuters, посилаючись на три джерела, знайомі з думкою Кремля, повідомило, що російський диктатор Володимир Путін представив нові умови для завершення війни в Україні під час зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці. Головними вимогами залишаються відмова України від Донбасу та її нейтральний статус. 

Теги: росія пропаганда війна путін

