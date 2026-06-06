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Тягнибок отримав контузію: дрон атакував його авто на Запоріжжі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Тягнибок отримав контузію: дрон атакував його авто на Запоріжжі
Підполковник Олег Тягнибок та автомобіль, який постраждав після удару ворожого безпілотника
фото: Тимур Книш

Тимур Книш: дрон вразив машину командира батальйону, є постраждалі

Ворожий безпілотник атакував автомобіль підполковника Олега Тягнибока в зоні бойових дій – є постраждалі, командир отримав контузію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис старшого лейтенанта Тимура Книша, заступника командира роти батальйону безпілотних систем.

Хто такий Олег Тягнибок

Підполковник Олег Тягнибок – голова партії ВО «Свобода» та колишній народний депутат України. З початку повномасштабного вторгнення Росії він добровольцем вступив до лав Збройних сил України. У 2023 році став заступником командира батальйону з морально-психологічного забезпечення 128-ї окремої важкої механізованої бригади «Дике Поле». У 2025 році отримав звання підполковника й очолив батальйон безпілотних систем тієї ж бригади.

128-а окрема важка механізована бригада «Дике Поле» виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку. Батальйон Тягнибока веде розвідку, завдає ударів FPV-дронами та коригує артилерійський вогонь.

Сім'я Тягнибоків у ЗСУ

Під час повномасштабної війни служать й інші члени родини підполковника. Його син Гордій – старший лейтенант у складі 4-ї Бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України, нагороджений медаллю «За військову службу Україні». До лав ЗСУ добровільно вступив і брат Олега – Андрій Тягнибок. Зять підполковника також перебуває на службі в армії.

Раніше «Главком» повідомляв, що Гордій Тягнибок отримав важке поранення у травні 2024 року на Бахмутському напрямку – хлопець тривалий час перебував на реабілітації через травму руки.

Нагадаємо, восени 2025 року Тягнибок повідомив про загибель побратима – «свободівця» Анатолія Пенька, дослідника Голодомору. До слова, «Главком» також писав, що Тягнибок розповів про здоров'я пораненого на фронті сина: реабілітація після важкого осколкового поранення тривала кілька місяців.

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Теги: депутат Свобода партії автомобіль Олег Тягнибок безпілотник реабілітація поранення

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