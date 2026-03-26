Сирський побував на півдні та розповів про бої за населені пункти (фото)

Головнокомандувач Збройних Сил України відвідав південний напрямок фронту, де наразі тривають інтенсивні бої

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський здійснив робочу поїздку до підрозділів, які тримають оборону в Південній операційній зоні. Основна увага була зосереджена на ділянках, де ворог посилив штурмові дії, намагаючись прорвати українські рубежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис головнокомандувача у соцмережі.

За словами головкома, найбільш інтенсивні бої тривають у районах Гуляйполя, Степногірська та Приморського. Окупанти зосереджують тут значні сили, намагаючись захопити ініціативу, проте Сили оборони впевнено тримають позиції та завдають ворогу максимальних втрат.

«На Гуляйпільському напрямку противник продовжує тиск на наші оборонні позиції. Стримуємо противника в районах населених пунктів Гуляйполе, Добропілля, Староукраїнка, Залізничне, Гуляйпільське, Варварівка, Мирне, Оленокостянтинівка та інших – щодня близько 20 бойових зіткнень», – зазначив Сирський.

Також Сирький зазначив, що на деяких напрямках українські захисники не лише обороняються, а й проводять ефективні контратаки. Сирський наголосив, що українська армія поступово просувається вперед у боротьбі за звільнення населених пунктів.

«Ми відстежуємо перегрупування додаткових сил та засобів противника та нейтралізуємо ворога», – додав головком.

Також Сирський повідомив, що на місці дав відповідні доручення щодо додаткового забезпечення частин боєприпасами та матеріально-технічними засобами.

«Главком» писав, що російські загарбники намагалися прорвати оборону українських військ одразу на кількох стратегічних напрямках. По всій лінії бойового зіткнення розгорнулися запеклі бої. Основний удар окупанти зосередили на Покровському та Олександрівському напрямках, де була найвища кількість атак противника.

Головком наголосив, що попри колосальний тиск та залучення значних резервів, російське командування не змогло виконати поставлені завдання. Сирський додав, що на кількох напрямках наступальні дії противника вдалося зупинити. На деяких ділянках фронту бої високої інтенсивності тривають, але ворог змушений переходити до перегрупування своїх сил.