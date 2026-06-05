215 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 червня 2026

Лінія фронту станом на 5 червня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, та 64 авіаційних удари – скинув 188 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 5833 дрони-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

Новини війни в Україні

5 червня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 46 окупантів та поранено 14. Знищено п'ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки ворога, склад боєприпасів. Пошкоджено три артилерійські системи, чотири одиниці автомобільної техніки, 28 укриттів особового складу та один пункт управління БпЛА противника. Знищено або подавлено 279 безпілотних літальних апаратів різних типів.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Відбулося два бойових зіткнення. Противник завдав одного авіаудару, скинув одну керовану авіабомбу, здійснив 54 обстріли населених пунктів та позицій наших військ.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник п'ять разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці та у напрямку Охрімівки й Колодязного. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку

Ворог двічі атакував позиції Сил оборони у бік Куп'янська.

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські воїни відбивали 20 спроб загарбників просунутися у районах:

Новоселівки

Дробишевого

Зарічного

у бік Лиману та Озерного

Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно зупинили сім спроб загарбників просунутися вперед поблизу Закітного та у бік Кривої Луки й Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Ворог двічі намагався витіснити наших захисників із займаних позицій у районах Никифорівки та Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбили 11 ворожих штурмів поблизу:

Костянтинівки

Плещіївки

Іванопілля

Берестка

Русиного Яру

у бік Іллінівки та Кучерів Яру

Два боєзіткнення тривають.

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Ворог здійснив 23 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах:

Никанорівки

Родинського

Котлиного

Гришиного

Удачного

Новомиколаївки

Муравки

у бік Дорожнього та Новоолександрівки

На Олександрівському напрямку

Наші захисники зупинили 10 ворожих атак у районах Січневого, Зеленого Гаю, Олександрограда, Тернового та у бік Вороного. Одне боєзіткнення триває.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Відбулося 28 атак окупантів у районах:

Прилук

Злагоди

Залізничного

у бік Добропілля, Гіркого, Гуляйпільського, Цвіткового, Староукраїнки, Чарівного

Два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку

Ворог один раз штурмував позиції наших захисників у районі Степового.

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Наші оборонці успішно зупинили атаку у бік Антонівського мосту.

Нагадаємо, триває 1563-й день повномасштабної війни в Україні.