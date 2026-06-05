Окупований Крим повністю припиняє продаж бензину цивільним

Развожаєв: бензин відпускатимуть лише екстреним службам

Окупаційна адміністрація Севастополя оголосила про повне припинення вільного продажу бензину на заправках мереж «ТЕС» і «АТАН» – найбільших АЗС окупованого Криму. Пальне відтепер резервується лише для екстрених і аварійних служб. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал окупаційного «губернатора» Севастополя Михайла Развожаєва.

Що сталося

У своєму Telegram Развожаєв звернувся до мешканців Севастополя з проханням не займати черги – навіть якщо до АЗС під'їжджатимуть бензовози. За його словами, завіз пального відбуватиметься виключно для екстрених і аварійних служб, вільного продажу не буде.

Тим, хто раніше придбав талони, пальне відпускатимуть за нормою – не більше 20 літрів на руки. Окупаційний чиновник пообіцяв запустити цифрову систему обліку та продажу пального з понеділка – і «сподівається» відновити вільні продажі «найближчими днями».

Чому виник колапс

Паливна криза на півострові – прямий наслідок ударів ЗСУ по російській нафтовій інфраструктурі. З початку 2026 року українські атаки вразили 15 російських нафтопереробних заводів – майже 40% первинної переробки нафти РФ виведено з ладу.

Окрім цього, Сили оборони планомірно знищують бензовози на трасі Р-280 «Новоросія» – головному сухопутному маршруті постачання з Ростовської області до Криму. Кримським мостом паливо не перевозять з 2022 року, а поромна переправа через Керченську протоку залежить від погоди.

З 31 травня в Криму ввели обмеження: спочатку – талони і норма 20 літрів на добу. Потім талони закінчилися. В Інкермані та Алупці черги на АЗС сягали кількох сотень автомобілів. За три дні – з 1 по 3 червня – тема дефіциту палива згадувалася в Telegram-каналах окупованих територій понад 2600 разів із аудиторією понад 6,8 млн переглядів.

Логістичний локдаун

Паливна криза фактично заблокувала Крим. Туристи, які приїхали на відпочинок, не можуть заправитися і виїхати з півострова. Близько 70% відпочивальників опинилися в пастці. Постачання продовольства також під загрозою – вантажівки з їжею йдуть тією ж трасою Р-280, яку ЗСУ перетворили на зону ризику.

Що відбувається на заправках

За даними місцевих Telegram-каналів, на великих мережевих АЗС палива немає навіть для власних працівників заправок – не те що для цивільних. Заправитися за талонами практично неможливо. На приватних заправках бензин є, туди його регулярно завозять – але це крапля в морі. Місцеві експерти прогнозують, що дефіцит триватиме щонайменше місяць, а можливо й довше. Окупаційна адміністрація намагається завозити додаткові обсяги палива з Росії через Кримський міст – однак, як показала практика, навіть добре захищені об'єкти не є недосяжними для грамотно спланованих українських операцій.

📷 На окупованому Кримському півострові загострюється дефіцит пального.



На великих мережевих АЗС бензину майже немає, а заправка за талонами стала серйозною проблемою. Місцеві експерти прогнозують, що труднощі можуть тривати щонайменше місяць.



Додаткові обсяги намагаються… pic.twitter.com/fASgyBlEyW — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 5, 2026

Криза виходить за межі Криму

Дефіцит охоплює й інші окуповані території: Луганщину, Донеччину, Бердянськ, Мелітополь, Енергодар. Проблеми з пальним фіксують і в самій Росії – від Бєлгородської та Курської областей до Петербурга і Москви. Це найбільша паливна криза в регіоні від часів розпаду СРСР.

Нагадаємо, паливна криза вже б'є по продовольству: «Главком» повідомляв, що у Севастополі магазини запровадили обмеження на продаж олії та макаронів – не більше трьох пляшок і трьох пачок на руки.