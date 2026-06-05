Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ударів по Росії стане більше: Зеленський затвердив нові операції СБУ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ударів по Росії стане більше: Зеленський затвердив нові операції СБУ
Деталей президент не розкрив, однак підкреслив, що Україна результативно захищає свою незалежність
фото: Офіс Президента України

ЦСО «А» очолює рейтинг підрозділів за кількістю уражень ворога з початку року

Президент України Володимир Зеленський заслухав річний звіт Служби безпеки та затвердив нові операції відомства. За підсумками року бійці ЦСО «А» посідають перше місце серед підрозділів СБУ за кількістю уражень ворога на фронті. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, яке публікує «Главком».

СБУ звітувала і отримала нові завдання

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Служби безпеки – звіт про результати роботи на фронті та в операціях з початку року. Окремо президент наголосив на досягненнях бойового підрозділу: воїни ЦСО «А» стали лідерами за ураженнями ворога серед усіх підрозділів СБУ.

За підсумками зустрічі Зеленський затвердив нові операції Служби безпеки. Деталей президент не розкрив, однак підкреслив, що Україна результативно захищає свою незалежність.

«Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність», – наголосив він.

Обміни і дипломатія

Крім звіту СБУ, у зверненні Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими: додому повернулися 186 українців – переважно військові з Донеччини, Маріуполя, Харківщини та Луганщини. З початку року вже проведено сім обмінів, загалом звільнено 1429 осіб.

Президент також зазначив, що Україна готує зустрічі з європейськими партнерами та американською стороною, які «можуть бути корисними». Окремо він відреагував на відповідь Путіна щодо пропозиції про особисту зустріч – назвав її слабкою і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський також заслухав доповідь СБУ щодо операцій проти російської агентури в Україні та заявив, що служба продовжуватиме роботу проти тих, «хто обрав не Україну».

Читайте також:

Теги: СБУ незалежність військові обмін полоненими Володимир Зеленський Україна президент обмін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ зуміли зірвати прорив противника «з ходу» в центральну частину Костянтинівки
Бої за Костянтинівку входять у нову фазу. Що задумали росіяни
15 травня, 13:13
Зеленський та Свириденко мали зустріч
Зеленський анонсував кадрові зміни в Кабміні
6 травня, 16:19
Президент запропонував Латвії допомогу у захисті неба
Україна направить до Латвії експертів для захисту неба – Зеленський (відео)
13 травня, 20:08
Клімат перетворює Арктику на нову зону геополітичного суперництва
Reuters: Канада та Північ посилюють оборону Арктики після погроз Трампа
17 травня, 01:30
Володимир і Олена Зеленські поділилися спільними кадрами у День вишиванки
Зеленські у вишиванках: найкрасивіші образи подружжя за останні роки
21 травня, 09:57
Українські безпілотники атакували техніку РФ
Українські дрони дісталися Єйська: під удар потрапила авіація РФ
15 травня, 10:48

Події в Україні

215 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 червня 2026
215 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 червня 2026
Ударів по Росії стане більше: Зеленський затвердив нові операції СБУ
Ударів по Росії стане більше: Зеленський затвердив нові операції СБУ
ЗСУ ліквідували Героя Росії, якого особисто нагороджував Путін
ЗСУ ліквідували Героя Росії, якого особисто нагороджував Путін
Росіяни вдарили по зерновому терміналу у порту Чорноморськ
Росіяни вдарили по зерновому терміналу у порту Чорноморськ
Супутники допомогли Україні знищити російські цілі на мільярди – WSJ
Супутники допомогли Україні знищити російські цілі на мільярди – WSJ
Окупанти вдарили по АЗС на Херсонщині: загинула людина, понад 10 – поранено
Окупанти вдарили по АЗС на Херсонщині: загинула людина, понад 10 – поранено

Новини

СБУ викрила трьох ворожих агентів, одна з них закликала ударити «Орєшніком» по Києву
Сьогодні, 13:37
Колишня суддя з Бердянська, яка передавала Росії дані про бійців «Азову», отримала суворе покарання (фото)
Сьогодні, 12:16
Нацполіція зібрала докази про участь сотень іноземних найманців у війні проти України
Сьогодні, 08:59
На Львівщині колишній депутат із сином організували схему для ухилянтів: їх затримали на гарячому (фото)
Вчора, 14:48
Сили безпілотних систем уразили корабель «Світляк» та ракетно-зенітний комплекс ворога (відео)
Вчора, 13:21
Євросоюз готує санкції проти китайських та турецьких компаній, що допомагають російській армії
Вчора, 09:19

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua