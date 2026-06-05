Ударів по Росії стане більше: Зеленський затвердив нові операції СБУ

Деталей президент не розкрив, однак підкреслив, що Україна результативно захищає свою незалежність

ЦСО «А» очолює рейтинг підрозділів за кількістю уражень ворога з початку року

Президент України Володимир Зеленський заслухав річний звіт Служби безпеки та затвердив нові операції відомства. За підсумками року бійці ЦСО «А» посідають перше місце серед підрозділів СБУ за кількістю уражень ворога на фронті. Про це він повідомив у вечірньому зверненні, яке публікує «Главком».

СБУ звітувала і отримала нові завдання

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Служби безпеки – звіт про результати роботи на фронті та в операціях з початку року. Окремо президент наголосив на досягненнях бойового підрозділу: воїни ЦСО «А» стали лідерами за ураженнями ворога серед усіх підрозділів СБУ.

За підсумками зустрічі Зеленський затвердив нові операції Служби безпеки. Деталей президент не розкрив, однак підкреслив, що Україна результативно захищає свою незалежність.

«Результативно ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою незалежність», – наголосив він.

Обміни і дипломатія

Крім звіту СБУ, у зверненні Зеленський повідомив про черговий обмін полоненими: додому повернулися 186 українців – переважно військові з Донеччини, Маріуполя, Харківщини та Луганщини. З початку року вже проведено сім обмінів, загалом звільнено 1429 осіб.

Президент також зазначив, що Україна готує зустрічі з європейськими партнерами та американською стороною, які «можуть бути корисними». Окремо він відреагував на відповідь Путіна щодо пропозиції про особисту зустріч – назвав її слабкою і закликав світ посилити тиск на Росію та скоротити її фінансові ресурси.

Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський також заслухав доповідь СБУ щодо операцій проти російської агентури в Україні та заявив, що служба продовжуватиме роботу проти тих, «хто обрав не Україну».