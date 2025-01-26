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Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 січня
фото з відкритих джерел

Росіяни просуваються на Донеччині

Російські війська просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 1

Курщина

25 січня російські війська продовжили наступальні операції на українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 2

Луганщина

У повідомленні йдеться, що командир українського протитанкового батальйону, який діє на куп’янському та борівському напрямках, заявив, що російські війська намагаються охопити Куп’янськ та Куп’янськ-Вузловий (на південь від Куп’янська) з півночі та півдня. Російське військове командування може мати намір використовувати сили для розширення російського виступу на північ від Куп’янська в рамках зусиль Росії охопити Куп’янськ, щоб уникнути фронтального наступу на населений пункт. 24 і 25 січня російські війська продовжували штурм на північ від Куп’янська в районі Дворічної та Глушківки, на північний схід від Куп’янська в районі Петропавлівки та на схід від Куп’янська в районі Піщаного.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 3

Донеччина

25 січня російські війська продовжили наступ на південний захід від Сіверська в районі Васюківки, але не просунулися. Того ж дня окупанти продовжили наземні атаки в напрямку Часів Яр, але не зробили жодного підтвердженого просування. Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в південному Часовому Яру та зачищають Новопівничний мікрорайон у західному Часовому Яру. Речник української бригади додав, що російські сили використовують туманну погоду та зменшення кількості українських безпілотників для проведення штурмів.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 4

Армія РФ просунулася на Торецькому напрямку 25 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися вулицями Михайла Грушевського та Пирогова на півночі Торецька. Російські мілблогери стверджували, що російські війська захопили Кримське (на північ від Торецька) і половину шахти «Торецька» на півночі Торецька і просунулися на півтора кілометра на захід від Ню-Йорка (на південь від Торецька), поблизу Леонідівки (на південний захід від Торецька) і поблизу Щербинівки. (на захід від Торецька). Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.Водночас росіяни продовжували наземні атаки в самому Торецьку; на північ від Торецька біля Кримського та Диліївки; і на захід від Торецька біля Леонідівки і Щербинівки 24 і 25 січня.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 5

Російські війська просунулися на Покровському напрямку 25 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, показують, що окупанти нещодавно просунулися на схід від Сухого Яру (на південний схід від Покровська). Російські війська вели наступальні дії під самим Покровськом; на північний схід від Покровська поблизу Водяне Друге; на схід від Покровська біля Баранівки, Проміні, Єлизаветівки, Миролюбівки, Мирнограда; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Шевченка, Зеленого, Новоукраїнки; на захід від Покровська біля Удачного і Котлиного; і на південний захід від Покровська біля Звірового, Новоєлизаветівки, Успенівки, Срібного, Надіївки та Богданівки 24 і 25 січня.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 6

Російські війська просунулися на урахівському напрямку 25 січня. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 січня, свідчать про те, що російські війська нещодавно трохи просунулися на схід і південь від Слов’янки й до північно-східної околиці Андріївки (на північний захід від Курахового). Російські війська продовжували наземні атаки на північний захід від Курахового поблизу Шевченка та Андріївки; на південний захід від Курахового біля Янтарного та Костянтинопольського; і на захід від Курахового біля Дачного, Костянтинополя та Улаклів 24 і 25 січня.

Також повідомляється, що росіяни просунулися в межах Великої Новосілки 25 січня. На геолокаційному кадрі, опублікованому 25 січня, видно як росіяни піднімають прапор у східній Великій Новосілкі, вказуючи на те, що російські сили нещодавно вийшов на вулицю Зарічну на північному сході Великої Новосілки і захопив з поля на північ і північний схід від городища. Українське джерело заявило, що російські війська наступають на східну околицю населеного пункту і захопили невелику частину центру населеного пункту. 24 і 25 січня російські війська продовжували наземні атаки біля самої Великої Новосілки, на південний захід від Великої Новосілки поблизу Новодарівки та на захід від Великої Новосілки поблизу Новосілки.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 7

Південь

24 і 25 січня російські війська продовжували наземні наступи в західній Запорізькій області, зокрема на північний схід від Роботиного поблизу Малої Токмачки та на північ від Роботиного біля Новоданилівки, але не зробили жодного підтвердженого просування.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 8

24 і 25 січня російські війська продовжували наступати на Херсонському напрямку, зокрема на острови Забич і Козацький (на південний захід і схід від Херсона відповідно) у дельті річки Дніпро, але не просунулися.

Окупанти просунулися поблизу Торецька, Покровська, Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 9

Нагадаємо, триває 1068-й день повномасштабної війни в Україні.

Протягом минулої доби відбулося 159 бойових зіткнень

Противник завдав 32 авіаційних ударів із застосуванням 59 КАБ, понад 650 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

 

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Теги: окупанти Дніпро прапор наступ штурм росіяни Часів Яр ISW

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