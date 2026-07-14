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Росіяни масово поскаржилися на проблеми з оформленням закордонних паспортів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росіяни масово поскаржилися на проблеми з оформленням закордонних паспортів
Росіяни не можуть записатися на оформлення документів
фото: росЗМІ

Жителі Москви та інших регіонів заявляють, що вже кілька тижнів не можуть записатися на оформлення документів через відсутність вільних місць

Жителі Москви та низки інших регіонів Росії повідомляють про труднощі з оформленням закордонних паспортів. За словами заявників, протягом майже місяця вони не можуть записатися на подання документів через відсутність вільних слотів на державному порталі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на росЗМІ.

За словами росіян, під час спроб записатися на оформлення закордонного паспорта система постійно показує відсутність доступних «віконець» для подання документів. Аналогічні скарги надходять не лише з Москви, а й з інших регіонів країни.

Користувачі зазначають, що така ситуація триває вже кілька тижнів, а отримати документ у звичайному порядку наразі практично неможливо. Офіційних пояснень причин виникнення таких труднощів російська влада поки не надала.

Водночас у російському інформаційному просторі вже з'явилися припущення, що проблеми з оформленням закордонних паспортів можуть бути пов'язані з підготовкою до нової хвилі мобілізаційних заходів. Однак на момент публікації ці версії не отримали офіційного підтвердження.

Нагадаємо, раніше старша наукова співробітниця Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) Натія Сескурія заявила, що диктатор Володимир Путін може вдатися до нової масштабної мобілізації лише у разі, якщо дійде висновку, що російська армія програє війну. На її думку, такий крок суперечитиме багаторічній риториці Кремля про «спеціальну воєнну операцію», яка нібито не впливає на життя пересічних росіян, тому влада намагатиметься відкладати його якомога довше.

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Теги: росія мобілізація подорож путін

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