Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Крим атакували дрони, Росія вдарила по Одещині: головне за ніч 7 серпня

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
google social img telegram social img facebook social img
Крим атакували дрони, Росія вдарила по Одещині: головне за ніч 7 серпня
Головне за ніч 7 серпня
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 серпня 2026 року

У ніч проти 7 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після чого повідомлялося про пожежу у Феодосії та перекриття Керченського мосту. Тим часом російські війська атакували цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області, внаслідок чого осколкового поранення зазнав 16-річний хлопець. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 серпня.

У Криму пролунали вибухи, а Керченський міст тимчасово перекрили

У ніч проти 7 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах півострова. Моніторингові ресурси та місцеві жителі повідомили про пожежу у Феодосії, вибухи в Керчі, Севастополі та поблизу Алушти, а окупаційна влада тимчасово зупинила рух Керченським мостом. Офіційної інформації про причини вибухів і можливі наслідки на момент публікації не було. Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу матеріально-технічних засобів російських військ в окупованому Криму.

В окупованому Криму пролунала серія вибухів
В окупованому Криму пролунала серія вибухів
фото: t.me/Crimeanwind

Росія атакувала Одещину: в Ізмаїльському районі поранено 16-річного хлопця

Увечері 6 серпня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок атаки осколкового поранення зазнав 16-річний хлопець, якого госпіталізували до лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу. Інформацію про наслідки удару підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань і наслідків російської атаки.

Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини
Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини
фото: ДСНС

У Кривому Розі сталася стрілянина: поліція встановлює обставини інциденту

У Кривому Розі на вулиці Комерційній сталася стрілянина, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждала одна людина. За інформацією місцевих пабліків, конфлікт виник між працівниками так званих кол-центрів і завершився застосуванням вогнепальної зброї. На місці працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини події, особу стрільця та мотиви конфлікту. Офіційної версії причин інциденту та підтвердження інформації про учасників конфлікту на момент публікації ще не оприлюднили.

У Кривому Розі сталася стрілянина
У Кривому Розі сталася стрілянина
фото: t.me/truexakrivojrog

Інші важливі новини:

Читайте також:

Теги: Крим вибух пожежа стрілянина Одеса Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Логістичний центр Wildberries охопила пожежа
У Росії після атаки спалахнув один з найбільших логістичних хабів Wildberries
2 серпня, 08:40
Попри завдані руйнування компанія продовжить роботу
Удар по складу Rozetka під Києвом: під час атаки всередині перебували 270 працівників
1 серпня, 17:58
Вибухи на Хмельниччині прогриміли 31 липня
Вибухи на військовому полігоні у Хмельницькому. Нардеп зробив гучне припущення
1 серпня, 11:31
Склад у Пензі – один із наймолодших регіональних хабів мережі
За 700 км від України дрони уразили черговий об'єкт Wildberries
30 липня, 04:20
Поблизу Одеси 19 липня ворог атакував торгове судно під прапором Гвінеї-Бісау
Удар по цивільному судну поблизу Одеси: кількість загиблих зросла
20 липня, 09:42
Це вже не перший удар по кримській енергетиці за останній місяць
У Криму безпілотники підпалили дві підстанції та аеродром «Гвардійське»
18 липня, 07:45
Полытик заявив, що все ще вважаэ себе одеситом
Саакашвілі емоційно звернувся до одеситів
14 липня, 10:10
Український військовослужбовець несе ударний безпілотник RAM-2X
Крим відрізають з трьох напрямків: ЗСУ почали нову кампанію з блокади півострова
11 липня, 20:44
Лісові пожежники спостерігають, як пожежний літак скидає воду під час лісової пожежі в Лос-Гальярдос, Альмерія, Іспанія, 10 липня 2026 року.
Лісова пожежа в Іспанії стала однією з найсмертоносніших за всю історію
10 липня, 17:29

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua