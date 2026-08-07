Крим атакували дрони, Росія вдарила по Одещині: головне за ніч 7 серпня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 7 серпня 2026 року

У ніч проти 7 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів, після чого повідомлялося про пожежу у Феодосії та перекриття Керченського мосту. Тим часом російські війська атакували цивільну інфраструктуру Ізмаїльського району Одеської області, внаслідок чого осколкового поранення зазнав 16-річний хлопець. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 7 серпня.

У Криму пролунали вибухи, а Керченський міст тимчасово перекрили

У ніч проти 7 серпня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у кількох районах півострова. Моніторингові ресурси та місцеві жителі повідомили про пожежу у Феодосії, вибухи в Керчі, Севастополі та поблизу Алушти, а окупаційна влада тимчасово зупинила рух Керченським мостом. Офіційної інформації про причини вибухів і можливі наслідки на момент публікації не було. Напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив удар по складу матеріально-технічних засобів російських військ в окупованому Криму.

В окупованому Криму пролунала серія вибухів фото: t.me/Crimeanwind

Росія атакувала Одещину: в Ізмаїльському районі поранено 16-річного хлопця

Увечері 6 серпня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району Одеської області. Внаслідок атаки осколкового поранення зазнав 16-річний хлопець, якого госпіталізували до лікарні, де він отримує необхідну медичну допомогу. Інформацію про наслідки удару підтвердив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Наразі триває уточнення масштабів руйнувань і наслідків російської атаки.

Росіяни вдарили по інфраструктурі Одещини фото: ДСНС

У Кривому Розі сталася стрілянина: поліція встановлює обставини інциденту

У Кривому Розі на вулиці Комерційній сталася стрілянина, внаслідок якої, за попередніми даними, постраждала одна людина. За інформацією місцевих пабліків, конфлікт виник між працівниками так званих кол-центрів і завершився застосуванням вогнепальної зброї. На місці працювали правоохоронці, які встановлюють усі обставини події, особу стрільця та мотиви конфлікту. Офіційної версії причин інциденту та підтвердження інформації про учасників конфлікту на момент публікації ще не оприлюднили.

У Кривому Розі сталася стрілянина фото: t.me/truexakrivojrog

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