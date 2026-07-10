Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року
На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 33 атаки
За минулу добу на фронті зафіксовано 283 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Новини війни
Минулої доби російські війська здійснили 96 авіаційних ударів, під час яких скинули 286 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 085 дронів-камікадзе та здійснили 3422 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 74 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
Останні новини з фронту
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління та ще один важливий об'єкт ворога.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках
Минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог здійснив 56 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 12 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку
Українські захисники відбили 18 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Нововасилівки, Лимана, Вовчанська та Артільного, а також у напрямках Зибиного, Шев'яківки, Охрімівки, Гоптівки та Ізбицького.
На Куп’янському напрямку
Російські війська здійснили чотири атаки у напрямках Курилівки та Новоплатонівки.
На Лиманському напрямку
Окупанти 15 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Борової, Ставків, Лимана, Діброви, Озерного, Шийківки та Дружелюбівки.
На Слов’янському напрямку
Противник здійснив 30 штурмових дій у напрямку Рай-Олександрівки, Пискунівки, а також у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки.
На Краматорському напрямку
Російські загарбники здійснили шість атак у напрямку Тихонівки та в районах Федорівки Другої й Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку
Ворог здійснив 33 атаки в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Степанівки, Торецького та у напрямку Вільного.
На Покровському напрямку
Українські захисники зупинили 18 штурмових дій противника. Бої точилися в районах Дорожнього, Новоолександрівки, Удачного, Котлиного, Гришиного та Василівки, а також у напрямках Шевченка, Сергіївки, Білицького та Мирного.
На Олександрівському напрямку
Загарбники чотири рази атакували у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку
Окупанти здійснили 22 атаки у напрямках Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Цвіткового, Чарівного, Гіркого та Верхньої Терси.
На Оріхівському напрямку
Українські військові зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах Щербаків, Степового, Степногірська та Плавнів.
На Придніпровському напрямку
Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.
Нагадаємо, триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні.
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