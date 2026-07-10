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Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року
В Україні триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні
фото: glavcom.ua

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 33 атаки

За минулу добу на фронті зафіксовано 283 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують стримувати наступ російських військ, завдаючи противнику значних втрат у живій силі та техніці. Про це інформує «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Новини війни

Минулої доби російські війська здійснили 96 авіаційних ударів, під час яких скинули 286 керованих авіабомб. Крім того, окупанти застосували 10 085 дронів-камікадзе та здійснили 3422 обстріли позицій Сил оборони й населених пунктів, зокрема 74 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили шість районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління та ще один важливий об'єкт ворога.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 1
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог здійснив 56 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, зокрема 12 – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 2
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили 18 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці, Нововасилівки, Лимана, Вовчанська та Артільного, а також у напрямках Зибиного, Шев'яківки, Охрімівки, Гоптівки та Ізбицького.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 3
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські війська здійснили чотири атаки у напрямках Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 4
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти 15 разів намагалися прорвати українську оборону, атакуючи у напрямках Борової, Ставків, Лимана, Діброви, Озерного, Шийківки та Дружелюбівки.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 5
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Противник здійснив 30 штурмових дій у напрямку Рай-Олександрівки, Пискунівки, а також у районах Кривої Луки, Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 6
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Російські загарбники здійснили шість атак у напрямку Тихонівки та в районах Федорівки Другої й Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 7
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 33 атаки в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Степанівки, Торецького та у напрямку Вільного.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 8
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 18 штурмових дій противника. Бої точилися в районах Дорожнього, Новоолександрівки, Удачного, Котлиного, Гришиного та Василівки, а також у напрямках Шевченка, Сергіївки, Білицького та Мирного.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 9
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Загарбники чотири рази атакували у районах населених пунктів Толстой та Нове Запоріжжя.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 10
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Окупанти здійснили 22 атаки у напрямках Добропілля, Воздвижівки, Залізничного, Цвіткового, Чарівного, Гіркого та Верхньої Терси.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 11
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Українські військові зупинили п'ять спроб противника просунутися вперед у районах Щербаків, Степового, Степногірська та Плавнів.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 10 липня 2026 року фото 12
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

Нагадаємо, триває 1598-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти війна Генштаб Україна фронт

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