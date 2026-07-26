Окупанти скинули чотири авіабомби на Запоріжжя: кадри наслідків

Одна людина загинула внаслідок атаки на Запоріжжя

Під час атаки було зафіксовано влучання в один із об'єктів цивільної інфраструктури

Станом на 13:00 кількість поранених внаслідок атаки на Запоріжжя зросла до шести. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Пошкоджено будівлі, розташовані поблизу місця удару. Також відомо, що внаслідок російської атаки пошкоджень зазнав один із освітніх закладів Запоріжжя.

У Нацполіції уточнили, що російські війська скинули на місто чотири авіабомби. Внаслідок удару загинула людина, яка перебувала в автомобілі. Її особу наразі встановлюють.

‼️ Один загиблий, троє поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя – ОВА



Через удар російського дрона дістали поранень 38-річний та 25-річний чоловіки. Їм надається уся необхідна медична допомога.



Стан одного постраждалого медики оцінюють як важкий.



Росіяни керованими… pic.twitter.com/hTywzxyI57 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 26, 2026 Атака вбила людину, яка перебувала в авто

На місцях ворожих ударів працюють парамедики поліції, слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки, надзвичайники, волонтери, а також екстрені служби міста.

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Наслідки російського удару по Запоріжжю Запорізька ОВА, Суспільне

Через наслідки атаки в Запоріжжі тимчасово обмежили рух транспорту вулицею Перемоги на ділянці від БК «Титан» до вулиці Єлизавети Щедрович. Об'їзд організовано проспектом Соборним, а також вулицями Дмитра Апухтіна, Незалежної України та Седова.

Нагадаємо, 25 липня російські війська також атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Тоді одна жінка загинула, ще дев'ятеро людей, серед яких троє дітей, дістали поранення. У місті були пошкоджені житлові будинки та інші цивільні об'єкти.