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Столтенберг міг наштовхнути Трампа на важливе рішення щодо НАТО – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Столтенберг міг наштовхнути Трампа на важливе рішення щодо НАТО – Politico
Трамп розмірковує щодо НАТО
фото із відкритих джерел

Politico: Столтенберг міг переконати Трампа у користості НАТО для США

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг міг переконати нового президента США Дональда Трампа у корисності НАТО. Про це пише Politico з посиланням на джерело високого рангу в Північноатлантичному альянсі. За даними газети, наразі у Блоці менше побоювань щодо можливих деструктивних дій республіканця.

Під час попереднього президентського терміну політик лякав союзників по Альянсу можливим виходом США та відмовою виконувати зобов'язання щодо взаємної допомоги у разі нападу 5-й статті.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп повторив свою звичну погрозу вивести країну з НАТО, якщо союзники вкладатимуть недостатньо коштів в оборону. У розмові обраний президент США відмовився взяти на себе зобов'язання залишити країну в НАТО. Але він зазначив, що Сполучені Штати залишаться, якщо до них ставитимуться «справедливо».

До слова, Дональд Трамп може спонукати членів НАТО витрачати більше на оборону. Йдеться про зобов'язання союзників вкладати понад 2% ВВП. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком зустрічі Європейської політичної спільноти у Будапешті.  

Рютте погодився з критикою Трампа у бік Європи щодо збільшення витрат на оборону. На його думку, критика республіканця змусила союзників НАТО витрачати понад 2% ВВП на військові потреби.

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Теги: НАТО Дональд Трамп військові Єнс Столтенберг президент Марк Рютте

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