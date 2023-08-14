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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Зброя для України. Наші партнери втомилися?

glavcom.ua
Літаки F-16 дуже потрібні українській армії
фото з відкритих джерел

Багато європейських країн не вірять, що далекобійні ракети якимось чином змінять ситуацію

Думаю, дискусія з приводу постачання нових видів озброєння Україні (далекобійних ракет, літаків) триватиме. І на неї впливає ситуація на фронті.

Багато європейських країн, зокрема Німеччина, не вірять, що далекобійні ракети TAURUS якимось чином змінять ситуацію. Бояться ескалації.

Проблема ще й у тому, що наші західні партнери рухаються у логіці керованості конфлікту. Намагаються не викликати ескалацію, коли, на їхню думку, у цьому немає потреби. Коли це не приводить, як здається, до потрібних результатів.

Тому й бачимо всі ці затягування, по суті, як з літаками, так і з далекобійними ракетами.

Думаю, зрештою Захід на це зважиться. На жаль, традиційно – з чималим запізненням. Але не ми керуємо цим процесом.

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Теги: озброєння контрнаступ Україна

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