Зброя для України. Наші партнери втомилися?

Багато європейських країн не вірять, що далекобійні ракети якимось чином змінять ситуацію

Думаю, дискусія з приводу постачання нових видів озброєння Україні (далекобійних ракет, літаків) триватиме. І на неї впливає ситуація на фронті.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Багато європейських країн, зокрема Німеччина, не вірять, що далекобійні ракети TAURUS якимось чином змінять ситуацію. Бояться ескалації.

Проблема ще й у тому, що наші західні партнери рухаються у логіці керованості конфлікту. Намагаються не викликати ескалацію, коли, на їхню думку, у цьому немає потреби. Коли це не приводить, як здається, до потрібних результатів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тому й бачимо всі ці затягування, по суті, як з літаками, так і з далекобійними ракетами.

Думаю, зрештою Захід на це зважиться. На жаль, традиційно – з чималим запізненням. Але не ми керуємо цим процесом.