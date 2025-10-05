Головна Світ Політика
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Путін погрожує США «руйнуванням відносин» через зброю (відео)
Кремль прямо пов'язує готовність до переговорів та збереження «позитивних тенденцій» зі здатністю України завдавати ударів
фото: скріншот з відео

Путін назвав умову «руйнування» відносин зі США: Поставки високоточної далекобійної зброї

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що подальші поставки Сполученими Штатами Америки нових, особливо високоточних і далекобійних систем озброєнь Україні, можуть призвести до «руйнування» відносин між Москвою та Вашингтоном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Коментуючи, ймовірно, обговорення передачі Україні систем, схожих на крилаті ракети «Томагавк» та інше високоточне далекобійне озброєння, Путін заявив:«Я вже сказав, що це призведе до руйнування наших відносин, у всякому разі намічених позитивних тенденцій у цих відносинах».

Таким чином, Кремль прямо пов'язує готовність до переговорів та збереження «позитивних тенденцій» зі здатністю України завдавати ударів по російській території за допомогою західного озброєння.

На завершення своєї заяви російський диктатор зазначив, що подальший розвиток ситуації «залежить не тільки від нас і не тільки від мене».

Нагадаємо, Вашингтон розглядає можливість надання Україні далекобійних ракет, але поставки ракет «Томагавк» виглядають малоймовірними, оскільки запаси цієї зброї використовуються для потреб ВМС США та інших стратегічних завдань. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Reuters пише, що ракети «Томагавк», які мають дальність до 2500 км, могли б дозволити Україні завдати ударів по російських цілях, зокрема в глибині території, включаючи військові бази та енергетичні об’єкти. Однак американські чиновники та джерела, знайомі з постачанням зброї, вказують на обмежену кількість ракет у наявності та на можливість надання інших варіантів озброєння.

Видання зазначає, що президент США Дональд Трамп нещодавно змінивши свою позицію щодо війни в Україні, виявив готовність допомогти Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру, що вказує на зміну в американській стратегії. Водночас Пентагон не планує постачати Україні «Томагавки», оскільки ці ракети залишаються критично важливими для військово-морських сил США, зокрема через їхню високу вартість і обмежене виробництво.

Читайте також:

