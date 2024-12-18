Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Поліг під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Дениса Гурбаєва

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліг під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Дениса Гурбаєва
13 вересня 2024 року захисника мобілізували на військову службу
колаж: glavcom.ua

Востаннє Денис Гурбаєв виходив на зв'язок з братом 16 листопада

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Гурбаєва. 

Війна забрала ще одного молодого воїна-захисника. «На щиті» додому повернувся гранатометник третього десантно-штурмового відділення другого десантно-штурмового взводу другої десантно-штурмової роти першого десантно-штурмового батальйону військової частини, солдат Гурбаєв Денис Русланович. Про це повідомила Шепетівська міська рада.

Денис народився 12 квітня 1997 року у місті Шепетівка. Нелегка доля спіткала його ще з самого дитинства. Батьки відмовились від виховання свого сина і з пелюшок Дениса на ноги ставили бабуся Алла Іванівна та тітка Тетяна Анатоліївна. До сьомого класу хлопець навчався в Ізяславській школі. Згодом продовжив навчання у Шепетівському пансіоні, де і закінчив 11 класів. Середню спеціальну освіту здобув у Шепетівському професійному ліцеї, отримавши спеціальність штукатура-плиточника.

Попри всі труднощі, юнак завжди з позитивом дивився на цей світ і вірив у краще. Він був веселою, привітною, доброзичливою, світлою людиною з великим, чистим серцем. В його очах були лиш доброта, любов і легкий смуток, навіяний життям.

Загинув воїн 25 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області
Загинув воїн 25 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області
фото: Шепетівська міська рада, Facebook

Не маючи великого достатку, намагався піклуватися та допомагати своїм молодшим – братику Івану, сестричкам Христині та Яні, які також зростали сиротами. Всім рідним та знайомим він назавжди запам’ятається звичайним, простим хлопцем, який любив слухати музику, займатися на турніку та брусах.

Молодший брат Іван згадує: «Денис справно володів спортивними знаряддями, виконував різні вправи, був для мене в цьому гарним прикладом».

13 вересня 2024 року Дениса мобілізували на військову службу. Проходив військову підготовку на полігоні у Рівненькій області, згодом був направлений у місто Суми. Востаннє Денис виходив на зв'язок з братом 16 листопада. Загинув воїн 25 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.

Прощання з Денисом Гурбаєвим відбулося 16 грудня на площі Т.Шевченка у Шепетівці. Поховали воїна на міському кладовищі.

5 фото
На весь екран
Прощання з Денисом Гурбаєвим відбулося 16 грудня на площі Т.Шевченка у Шепетівці
фото: Шепетівська міська рада, Facebook

16 грудня 2024 року оголошено Днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головні події ночі 21 листопада
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
21 листопада, 07:00
За словами очільника Кремля, РФ «публічно попереджатиме про атаки» ракетами «Орєшнік» по Україні
Путін заявив, що «попереджатиме» українців про застосування ракет середньої дальності
21 листопада, 20:50
Триває 997-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 17 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
17 листопада, 08:36
БпЛА влучив у будинок на Сумщині
У Глухові на Сумщині БпЛА влучив у багатоквартирний будинок: є загиблі
19 листопада, 01:40
У Запоріжжі через атаку росіян постраждала дитина, пошкоджено інфраструктурний об’єкт
У Запоріжжі через атаку росіян постраждала дитина, пошкоджено інфраструктурний об’єкт
25 листопада, 01:46
На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі
На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі
3 грудня, 13:58
Фрідріх Мерц підкреслив важливість нарощування обороноздатності Німеччини і Європи
Кандидат на посаду канцлера Німеччини зробив заяву щодо перемоги України
5 грудня, 08:22
Журналіст наголошує, що тут прослідковується тенденція: більше половини полонених справді не розуміють, через кого вони «потрапили на м'ясо»
Журналіст, який три роки спілкується з полоненими окупантами, назвав питання, що вводить росіян у ступор
11 грудня, 22:00
Американський чиновник зауважив, що нова російська ракета «не змінює правила гри на полі бою»
Коли РФ може вдарити «Орєшніком» по Україні? Financial Times назвала дату
13 грудня, 16:58

Події в Україні

Поліг під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Дениса Гурбаєва
Поліг під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Дениса Гурбаєва
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Штурм Донеччини та нові санкції проти РФ: головне за ніч
Штурм Донеччини та нові санкції проти РФ: головне за ніч
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
Чому Путін приховує участь солдатів КНДР в бойових діях на Курщині: пояснення ISW
Чому Путін приховує участь солдатів КНДР в бойових діях на Курщині: пояснення ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
125K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
37K
Американський професор розповів, як в Україні може закінчитися війна
23K
Євроінтеграція для України нагадує автобус із пасажирами, який на повній швидкості мчить у цегляну стіну
20K
Повітряна тривога в Україні через загрозу дронів тривала майже пів доби
16K
Забагато впевненості і недостатньо знань: Тімоті Снайдер пояснив, що треба вчити українцям

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua