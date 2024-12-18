Поліг під час бойових дій на Курщині. Згадаймо Дениса Гурбаєва

Востаннє Денис Гурбаєв виходив на зв'язок з братом 16 листопада

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дениса Гурбаєва.

Війна забрала ще одного молодого воїна-захисника. «На щиті» додому повернувся гранатометник третього десантно-штурмового відділення другого десантно-штурмового взводу другої десантно-штурмової роти першого десантно-штурмового батальйону військової частини, солдат Гурбаєв Денис Русланович. Про це повідомила Шепетівська міська рада.

Денис народився 12 квітня 1997 року у місті Шепетівка. Нелегка доля спіткала його ще з самого дитинства. Батьки відмовились від виховання свого сина і з пелюшок Дениса на ноги ставили бабуся Алла Іванівна та тітка Тетяна Анатоліївна. До сьомого класу хлопець навчався в Ізяславській школі. Згодом продовжив навчання у Шепетівському пансіоні, де і закінчив 11 класів. Середню спеціальну освіту здобув у Шепетівському професійному ліцеї, отримавши спеціальність штукатура-плиточника.

Попри всі труднощі, юнак завжди з позитивом дивився на цей світ і вірив у краще. Він був веселою, привітною, доброзичливою, світлою людиною з великим, чистим серцем. В його очах були лиш доброта, любов і легкий смуток, навіяний життям.

Загинув воїн 25 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області фото: Шепетівська міська рада, Facebook

Не маючи великого достатку, намагався піклуватися та допомагати своїм молодшим – братику Івану, сестричкам Христині та Яні, які також зростали сиротами. Всім рідним та знайомим він назавжди запам’ятається звичайним, простим хлопцем, який любив слухати музику, займатися на турніку та брусах.

Молодший брат Іван згадує: «Денис справно володів спортивними знаряддями, виконував різні вправи, був для мене в цьому гарним прикладом».

13 вересня 2024 року Дениса мобілізували на військову службу. Проходив військову підготовку на полігоні у Рівненькій області, згодом був направлений у місто Суми. Востаннє Денис виходив на зв'язок з братом 16 листопада. Загинув воїн 25 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області.

Прощання з Денисом Гурбаєвим відбулося 16 грудня на площі Т.Шевченка у Шепетівці. Поховали воїна на міському кладовищі.

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Прощання з Денисом Гурбаєвим відбулося 16 грудня на площі Т.Шевченка у Шепетівці фото: Шепетівська міська рада, Facebook

16 грудня 2024 року оголошено Днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади.

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