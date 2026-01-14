Головна Країна Події в Україні
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей

glavcom.ua
Аварійні відключення світла 14 січня 2026 року введено у низці областей
Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі
колаж: glavcom.ua

В «Укренерго» наголошують: Необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається у всіх регіонах України

Ситуація в енергосистемі України залишається складною. Після нічних обстрілів та через зростання споживання в низці областей запроваджено аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Повідомляється, що вночі ворог атакував енергооб’єкти у кількох областях. Внаслідок цього на ранок є знеструмлені споживачі на Дніпропетровщині, Житомирщині, Харківщині та Донеччині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяють безпекові умови. Також через негоду знеструмлені 12 населених пунктів у двох областях

Аварійні відключення застосовуються у п'яти областях

Через зумовлену попередніми обстрілами складну ситуацію в енергосистемі – у Києві та на Київщині, в Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській областях наразі застосовуються аварійні знеструмлення. Раніше опубліковані обленерго графіки погодинних відключень там не діють. Аварійні знеструмлення будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

В «Укренерго» наголошують, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається у всіх регіонах України.  Внаслідок попередніх ракетно-дронових атак – сьогодні в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості). Час знеструмлень за вашою адресою дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Споживання 

Споживання електроенергії в Україні також зросло. Сьогодні, 14 січня, станом на 9:30, його рівень був на 5,4% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – менша, ніж попередньої доби, кількість знеструмлених внаслідок обстрілів споживачів.

Вчора, 13 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 3,2% нижчим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 12 січня. Причина – вимушене застосування більшого обсягу заходів обмеження споживання у більшості регіонів.

«В усіх регіонах України протягом всієї доби сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години – після 23:00. Раціональне споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених знеструмлень», – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежити за повідомленнями можна  на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

Знеструмлення через негоду

Через несприятливі погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені 12 населених пунктів – на Київщині та Чернігівщині. Бригади обленерго виконують аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти. 

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів. 

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

