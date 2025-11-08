З ким Україна має безпекові угоди? роз’яснення Міністерства оборони

Угоди спрямовані на посилення двостороннього співробітництва та формування підґрунтя для спільної архітектури безпеки

Двостороння співпраця, започаткована після Декларації G7, створює нову архітектуру безпеки в Європі та охоплює майже 30 країн.

Міністерство оборони України надало роз'яснення щодо двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки, які Україна підписує з міжнародними партнерами, починаючи з 2024 року. Станом на листопад 2025 року, Україна уклала 28 таких угод, що є логічним продовженням Декларації G7 про гарантії безпеки, ухваленої на Вільнюському саміті НАТО у 2023 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Безпекові угоди підписував Президент України Володимир Зеленський. Вони спрямовані на посилення двостороннього співробітництва та формування підґрунтя для спільної архітектури безпеки.

Країни, з якими підписано безпекові угоди

Велика Британія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія, Норвегія, Японія, США, Естонія, Литва, Польща, Люксембург, Румунія, Чехія, Словенія, Ірландія, Греція (очікує ратифікації грецькою стороною), Албанія.

Окрім перерахованих країн, безпекову угоду також підписано з Європейським Союзом, яка об'єднує 27 держав-членів.

Ключові положення угод (на 10 років)

Усі підписані двосторонні безпекові угоди мають десятирічний термін дії та визначають пріоритетні напрями співпраці: військової, політичної, фінансової та гуманітарної.

Обороноздатність: Закріплюють довгострокові зобов’язання партнерів підтримувати обороноздатність України.

Спільні проєкти: Передбачають відновлення військово-промислового комплексу України та розвиток спільних оборонних проєктів. Найважливіші домовленості у цій сфері залишаються непублічними.

Співпраця: Більшість угод включають навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту та інфраструктури.

Реагування на агресію: Передбачають термінові консультації у разі нової агресії з боку РФ.

Шлях до ЄС і НАТО: Фіксують підтримку України на шляху реформ для вступу до Європейського Союзу та НАТО.

Особливості Угоди з ЄС: Угода з Європейським Союзом має стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики й відновлення.

У комплексі ці документи створюють фундамент нової системи колективної безпеки в Європі, яка має запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.

