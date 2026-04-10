ДТЕК підписав меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобутку в Україні

Христина Жиренко
Компанія ДТЕК уклала меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобувної галузі України. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння (MOU) з компанією Baker Hughes минулого місяця на конференції CERAWeek для підтримки розвитку видобутку газу в Україні. Це партнерство об'єднує технології та глобальний досвід Baker Hughes із операційною експертизою ДТЕК Нафтогаз», - йдеться в ньому.

Зазначається, що метою співпраці є розкриття більшого потенціалу газової галузі України.

«У той час, коли енергетична система України залишається під ціллю, інвестиції у вітчизняний видобуток газу – це не лише питання постачання. Це питання стабільності та розбудови більш безпечного й надійного енергетичного майбутнього», - наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова уклав стратегічне партнерство з американською Turbo Drill Industries (DBA Scout) з метою впровадження передової технології буріння для підвищення обсягів видобутку нафти та газу в Україні і посилення енергетичної безпеки держави.

Читайте також

За оцінками Сергія Салати, для запуску подібної ферми потрібно щонайменше 100 тисяч доларів інвестицій
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
4 квiтня, 20:15
Дрон Sting
Український пілот збив перехоплювачами два «Шахеди» на відстані 500 км
4 квiтня, 16:29
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців
За чотири роки війни ДТЕК працевлаштував на підприємствах теплової енергетики понад 5 тисяч переселенців новини компаній
4 квiтня, 13:38
Ситуація в енергосистемі може змінитись
Графіки відключень повернулися: що наразі відбувається зі світлом
3 квiтня, 08:26
Українська сторона фіксує тісну співпрацю між Москвою та Тегераном
Скільки насправді Росія заробляє на війні в Ірані: Зеленський озвучив цифри
28 березня, 20:34
Українським військовим вдалося збити рідкісний і новий БпЛА ворога
ЗСУ збили новий рідкісний дрон росіян: що про нього відомо (фото)
22 березня, 17:25
Причина введення графіків – нові обстріли та хмарна погода
У Київ повернулися графіки відключень світла
18 березня, 11:59
Ринку пропонують не системне вирішення проблеми, а її перерозподіл, зазначив Ретівов
Перекладання системних обмежень на генерацію загрожує інвестиціям в енергетику – експерт
16 березня, 18:20
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 12 березня 2026 року
11 березня, 20:25

Кожен сьомий створює робочі місця. Стало відомо, скільки українців працює на ФОПів
Кожен сьомий створює робочі місця. Стало відомо, скільки українців працює на ФОПів
Прайс-кепи на енергоринку обмежили імпорт і роботу нової генерації – ексголова Укренерго
Прайс-кепи на енергоринку обмежили імпорт і роботу нової генерації – ексголова Укренерго
Україна вже втрачає мільйони через СВАМ, мають бути ухвалені термінові рішення на рівні уряду – Ferrexpo
Україна вже втрачає мільйони через СВАМ, мають бути ухвалені термінові рішення на рівні уряду – Ferrexpo
Олександр Кацуба: «Енергонезалежність України – це наслідок падіння промисловості, а не зростання видобутку»
Олександр Кацуба: «Енергонезалежність України – це наслідок падіння промисловості, а не зростання видобутку»
«Метінвест» Ахметова увійшов до топ-10 роботодавців України: компанію оцінили за рівень зарплат та підтримку ветеранів
«Метінвест» Ахметова увійшов до топ-10 роботодавців України: компанію оцінили за рівень зарплат та підтримку ветеранів

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
