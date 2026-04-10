ДТЕК підписав меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобутку в Україні

Компанія ДТЕК уклала меморандум з американською Baker Hughes для розвитку газовидобувної галузі України. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Ми підписали Меморандум про взаєморозуміння (MOU) з компанією Baker Hughes минулого місяця на конференції CERAWeek для підтримки розвитку видобутку газу в Україні. Це партнерство об'єднує технології та глобальний досвід Baker Hughes із операційною експертизою ДТЕК Нафтогаз», - йдеться в ньому.

Зазначається, що метою співпраці є розкриття більшого потенціалу газової галузі України.

«У той час, коли енергетична система України залишається під ціллю, інвестиції у вітчизняний видобуток газу – це не лише питання постачання. Це питання стабільності та розбудови більш безпечного й надійного енергетичного майбутнього», - наголосили в ДТЕК.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова уклав стратегічне партнерство з американською Turbo Drill Industries (DBA Scout) з метою впровадження передової технології буріння для підвищення обсягів видобутку нафти та газу в Україні і посилення енергетичної безпеки держави.