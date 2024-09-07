За день енергетики ДТЕК повернули світло понад 48 тис. осель після обстрілів

Минулого тижня ремонтні бригади на Донеччині знову потрапляли під обстріли декілька разів, двох енергетиків було поранено

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів

6 вересня енергетики ДТЕК повернули світло 48,5 тис. родин Донеччини, що були без електрики через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

В Донецькій області тривають важкі бої. Попри небезпеку 6 вересня енергетикам вдалося виконати низку ремонтів мереж та обладнання і відновити електропостачання 24 населених пунктів, знеструмлених через обстріли.

Загалом енергетики повернули світло в домівки 48,5 тисяч жителів Донеччини.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Зазначається, що минулого тижня ремонтні бригади на Донеччині знову потрапляли під обстріли декілька разів, двох енергетиків було поранено.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тис. родин, що були без електрики через обстріли.