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За день енергетики ДТЕК повернули світло понад 48 тис. осель після обстрілів

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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За день енергетики ДТЕК повернули світло понад 48 тис. осель після обстрілів
Минулого тижня ремонтні бригади на Донеччині знову потрапляли під обстріли декілька разів, двох енергетиків було поранено
фото: ДТЕК

У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики повертали світло вже десятки разів

6 вересня енергетики ДТЕК повернули світло 48,5 тис. родин Донеччини, що були без електрики через ворожі атаки. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

В Донецькій області тривають важкі бої. Попри небезпеку 6 вересня енергетикам вдалося виконати низку ремонтів мереж та обладнання і відновити електропостачання 24 населених пунктів, знеструмлених через обстріли.

Загалом енергетики повернули світло в домівки 48,5 тисяч жителів Донеччини.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити попри небезпеку та обстріли.

Зазначається, що минулого тижня ремонтні бригади на Донеччині знову потрапляли під обстріли декілька разів, двох енергетиків було поранено.

Нагадаємо, у серпні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло у домівки 714 тис. родин, що були без електрики через обстріли.

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Теги: ДТЕК ремонт обстріл електроенергія

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