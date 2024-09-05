На Дніпропетровщині рятувальники потрапили під обстріл РФ (фото)

Ворог атакував область дроном-камікадзе

РФ вранці 5 вересня атакувала Дніпропетровську область дроном. Поранено рятувальника, який потрапив під повторний обстріл разом із колегами. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Зранку ворог атакував область дроном-камікадзе. Пошкодив інфраструктуру, через що сталося займання. Пожежники приборкували його, коли росіяни завдали повторного удару» – розповів він.

Зокрема, за даними голови ОВА, травмовано 45-річного надзвичайника. «Чоловіку надали необхідну допомогу, стан задовільний. Вогнем знищене службове авто», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, місто Дніпро ввечері 2 вересня було атаковане російськими загарбниками із застосуванням ракетного озброєння