ДТЕК попереджає киян про фейковий сайт та можливу активізацію шахраїв
В ДТЕК підкреслили, що вся онлайн-комунікація з клієнтами відбувається виключно на офіційних сторінках
Виявлено фейковий сайт, за допомогою якого шахраї можуть розповсюджувати шкідливе посилання через електронну пошту, месенджери, чи соцмережі нібито від імені ДТЕК Київські електромережі з метою викрадення персональних даних або розповсюдження комп’ютерних вірусів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.
«Шахраї можуть розповсюджувати шкідливе посилання різними каналами (електрона пошта, месенджери, соцмережі) нібито від імені енергокомпанії з метою викрадення персональних даних або розповсюдження комп’ютерних вірусів. Фахівці з інформаційної безпеки вжили необхідних заходів, але також просять клієнтів бути пильними», – йдеться в ньому.
Зазначається, що при переході за фейковим посиланням споживачі ризикують надати зловмисникам доступ до своєї конфіденційної інформації.
В ДТЕК підкреслили, що вся онлайн-комунікація з клієнтами відбувається виключно на офіційних сторінках.
Щоб не стати жертвою кібершахраїв в компанії радять завжди перевіряти адресу відправника, не завантажувати вкладення та не переходити за невідомими посиланнями, не відкривати файли від невідомих адресантів та перевіряти підпис та реквізити відправника.
Читайте також:
- ДТЕК інвестував понад 2 млрд грн в модернізацію електромереж для підготовки до зими
- ДТЕК інвестував 17 млрд грн у видобуток вугілля з початку вторгнення
- ДТЕК ВДЕ надає соціальну підтримку громадам на Миколаївщині
- Відновлення ТЕС після обстрілів. ДТЕК назвав витрачену суму
- ДТЕК очолив рейтинг приватних інвесторів за час повномасштабної війни
Коментарі — 0