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ДТЕК попереджає киян про фейковий сайт та можливу активізацію шахраїв

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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ДТЕК попереджає киян про фейковий сайт та можливу активізацію шахраїв
ДТЕК Київські електромережі попереджає киян про можливе шахрайство з використанням фейкового домена
фото: ДТЕК

В ДТЕК підкреслили, що вся онлайн-комунікація з клієнтами відбувається виключно на офіційних сторінках

Виявлено фейковий сайт, за допомогою якого шахраї можуть розповсюджувати шкідливе посилання через електронну пошту, месенджери, чи соцмережі нібито від імені ДТЕК Київські електромережі з метою викрадення персональних даних або розповсюдження комп’ютерних вірусів. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК. 

«Шахраї можуть розповсюджувати шкідливе посилання різними каналами (електрона пошта, месенджери, соцмережі) нібито від імені енергокомпанії з метою викрадення персональних даних або розповсюдження комп’ютерних вірусів. Фахівці з інформаційної безпеки вжили необхідних заходів, але також просять клієнтів бути пильними», – йдеться в ньому.

Зазначається, що при переході за фейковим посиланням споживачі ризикують надати зловмисникам доступ до своєї конфіденційної інформації.

В ДТЕК підкреслили, що вся онлайн-комунікація з клієнтами відбувається виключно на офіційних сторінках.

Щоб не стати жертвою кібершахраїв в компанії радять завжди перевіряти адресу відправника, не завантажувати вкладення та не переходити за невідомими посиланнями, не відкривати файли від невідомих адресантів та перевіряти підпис та реквізити відправника.

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Теги: Київ шахрайство ДТЕК

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