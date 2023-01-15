За добу ворог завдав понад 60 ударів по прикордонню Сумщини (фото)

Унаслідок російських обстрілів поранений літній чоловік, а також зруйновані приватні будівлі

За минулу добу російські агресори обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області, поранень зазнав літній чоловік. Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький написав у Facebook.

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«Протягом дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню. Внаслідок обстрілів поранений цивільний», – повідомив очільник області.

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Зокрема, Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів. Також 14 мін росіяни випустили по території Хотінської громади. А згодом ударили і з артилерії, зафіксовано 10 вибухів.

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Унаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Як уточнює Живицький, він був на подвірʼї та не встиг сховатися в укриття. Повністю зруйновано два приватні будинки, ще два – пошкоджені.

Окрім того, на прикордонні у Білопільській громаді розірвалися 25 ворожих мін, а по Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів.

Нагадаємо, на початку січня окупанти понад 70 разів атакували Сумщину, унаслідок чого було пошкоджено школу.

До слова, напередодні Нового року рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото).

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Як відомо, Сумщина зазнає ворожих обстрілів практично щодня. У грудні окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію. Ворог поцілив у подвір'я та дорогу біля будинку покійного.