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За добу ворог завдав понад 60 ударів по прикордонню Сумщини (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
За добу ворог завдав понад 60 ударів по прикордонню Сумщини (фото)
Наслідки обстрілів Хотінської громади, по якій ворог вів мінометний вогонь
фото: Facebook/Дмитро Живицький

Унаслідок російських обстрілів поранений літній чоловік, а також зруйновані приватні будівлі

За минулу добу російські агресори обстріляли чотири прикордонні громади Сумської області, поранень зазнав літній чоловік. Про це голова Сумської ОВА Дмитро Живицький написав у Facebook.

«Протягом дня росіяни завдали 63 удари по прикордонню. Внаслідок обстрілів поранений цивільний», – повідомив очільник області.

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Зокрема, Шалигинську громаду ворог обстріляв із мінометів. Також 14 мін росіяни випустили по території Хотінської громади. А згодом ударили і з артилерії, зафіксовано 10 вибухів.

Унаслідок обстрілів поранено 63-річного чоловіка. Як уточнює Живицький, він був на подвірʼї та не встиг сховатися в укриття. Повністю зруйновано два приватні будинки, ще два – пошкоджені.

Окрім того, на прикордонні у Білопільській громаді розірвалися 25 ворожих мін, а по Есманьській громаді росіяни ударили з мінометів.

Нагадаємо, на початку січня окупанти понад 70 разів атакували Сумщину, унаслідок чого було пошкоджено школу.

До слова, напередодні Нового року рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото).

Як відомо, Сумщина зазнає ворожих обстрілів практично щодня. У грудні окупанти обстріляли з мінометів похоронну процесію. Ворог поцілив у подвір'я та дорогу біля будинку покійного.

Читайте також: На Сумщину проникла ворожа ДРГ
Теги: обстріл Сумщина

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