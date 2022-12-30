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Рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото)
Ніхто із людей не постраждав
фото із соцмереж

Внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу та будинок культури в одному із сіл громади

Російські військові сьогодні, 30 грудня, обстріляли Миропільську громаду Сумської області із мінометів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram.

Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу та будинок культури в одному із сіл громади. На щастя, ніхто із людей не постраждав. За кілька годин після обстрілу вже все почали ладнати та прибирати.

Нагадаємо, рашисти на Різдво обстріляли Сумщину. 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.

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Теги: росія війна обстріл Сумщина Україна

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