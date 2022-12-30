Рашисти вгатили по школі та дитячому садочку на Сумщині (фото)

Внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу та будинок культури в одному із сіл громади

Російські військові сьогодні, 30 грудня, обстріляли Миропільську громаду Сумської області із мінометів. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у своєму Telegram.

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Повідомляється, що внаслідок обстрілу пошкоджено дитячий садок, школу та будинок культури в одному із сіл громади. На щастя, ніхто із людей не постраждав. За кілька годин після обстрілу вже все почали ладнати та прибирати.

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Нагадаємо, рашисти на Різдво обстріляли Сумщину. 25 грудня окупанти після першої години ночі із мінометів обстріляли Середино-Будську громаду. Ворог завдав по громаді чотири удари, в результаті чого було пошкоджено шість приватних осель місцевих мешканців та електромережі.

Російські війська також обстріляли Зноб-Новгородську громаду Сумської області. В результаті чого на прикордонні розірвалась одна ворожа міна.

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