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За дві доби Сили оборони уразили 102 російські цілі на окупованих територіях

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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За дві доби Сили оборони уразили 102 російські цілі на окупованих територіях
Мадяр повідомив про нові ураження
фото: скриншот з відео

Уражено шість суден тіньового флоту

Угруповання Сил безпілотних систем уразили базу ФСБ «Беня House» на Херсонщині та 10 енерговузлів на окупованих територіях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним Мадяр, передає «Главком».

За словами військового, протягом 48 год. в оперативній глибині противника уражено 102 ворожих цілі: 

  • шість суден тіньового флоту (два танкери і чотири суховантажі),
  • вісім тимчасових пунктів дислокації противника, 
  • два склади паливно-мастильних матеріалів та бойових припасів,
  • два комплекси РЛС, ЗРК «Бук», локомотиви, паливозаправники, МВГ,
  • три ретранслятори керування «Шахед/Герань», 
  • п'ять комунікаційних веж та інше.
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«Загальний рахунок уражених енерговузлів протягом операції «Крим.рубильник off» протягом 1 липня – 7 серпня склав 211 у ТОТ», – додав Мадяр.

До слова, у межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України.

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Теги: війна втрати

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