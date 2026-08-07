Росія масовано атакувала Запорізьку область: є загиблі, поранено рятувальників

Двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район

Протягом дня російські війська завдали серії ударів по населених пунктах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Ворожий FPV-дрон ударив по селищу Кушугум, внаслідок чого поранень зазнали 58-річний чоловік та 55-річна жінка. На жаль, від отриманих травм жінка загинула. Ще одна смертельна атака сталася у Новосолоному, де росіяни атакували цивільну автівку – загинув 41-річний чоловік.

Крім того, під час ліквідації наслідків ударів окупанти атакували пожежний автомобіль, внаслідок чого постраждали двоє рятувальників. Також пошкоджено та охоплено вогнем господарську споруду на території приватного домоволодіння.

Через ворожі обстріли без електропостачання залишилися понад 5 тис. споживачів, а два населені пункти знеструмлені повністю. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Як відомо, російські окупанти протягом минулої доби завдали 997 ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак десятеро людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, під російськими ударами опинилися 56 населених пунктів регіону. Найактивніше окупанти застосовували безпілотники – за добу зафіксовано 727 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Нагадаємо, російські війська атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні. Унаслідок удару медичний заклад зазнав пошкоджень, однак серед дітей і працівників лікарні постраждалих немає. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, під час повітряної тривоги всі діти разом із медиками перебували в укритті. Внаслідок атаки у будівлі пошкоджено фасад та вікна.