Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масовано атакувала Запорізьку область: є загиблі, поранено рятувальників

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія масовано атакувала Запорізьку область: є загиблі, поранено рятувальників
Пошкоджена машина рятувальників внаслідок російської атаки
фото: Запорізька ОВА

Двоє рятувальників постраждали внаслідок повторної атаки росіян на Запорізький район

Протягом дня російські війська завдали серії ударів по населених пунктах Запорізького району. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає «Главком».

Ворожий FPV-дрон ударив по селищу Кушугум, внаслідок чого поранень зазнали 58-річний чоловік та 55-річна жінка. На жаль, від отриманих травм жінка загинула. Ще одна смертельна атака сталася у Новосолоному, де росіяни атакували цивільну автівку – загинув 41-річний чоловік.

Крім того, під час ліквідації наслідків ударів окупанти атакували пожежний автомобіль, внаслідок чого постраждали двоє рятувальників. Також пошкоджено та охоплено вогнем господарську споруду на території приватного домоволодіння.

Через ворожі обстріли без електропостачання залишилися понад 5 тис. споживачів, а два населені пункти знеструмлені повністю. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після стабілізації безпекової ситуації.

Як відомо, російські окупанти протягом минулої доби завдали 997 ударів по Запоріжжю та Запорізькій області. Внаслідок ворожих атак десятеро людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його даними, під російськими ударами опинилися 56 населених пунктів регіону. Найактивніше окупанти застосовували безпілотники – за добу зафіксовано 727 атак БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів.

Нагадаємо, російські війська атакували територію дитячої обласної клінічної лікарні. Унаслідок удару медичний заклад зазнав пошкоджень, однак серед дітей і працівників лікарні постраждалих немає. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За інформацією Федорова, під час повітряної тривоги всі діти разом із медиками перебували в укритті. Внаслідок атаки у будівлі пошкоджено фасад та вікна. 

Теги: ДСНС Запоріжжя рятувальники Запорізька область смерть Іван Федоров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Марк Резницький помер після боротьби зі складною хворобою
Пішов із життя легендарний диригент оркестру Національного цирку України Марк Резницький
13 липня, 10:23
Венсан Белорже був відомий, як автор треків у світі електронної музики
Макрон вшанував памʼять померлого французького діджея Kavinsky
29 липня, 17:52
Медики часто зверталися за консультацією до Дмитра Дудара
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Поліцейська, яка збила дитину у Прилуках
Поліцейській, яка на смерть збила шестирічну дівчинку в Прилуках, оголошено вирок
4 серпня, 15:33
Російські КАБи паралізували частину Запоріжжя
Росія вдарила по Запоріжжю: понад 15 тисяч абонентів без світла
8 липня, 08:07
Навроцький у день пам'яті жертв Волинської трагедії у селі Радруж
Навроцький закликав парламент заборонити в Польщі червоно-чорний прапор
11 липня, 19:50
Жінка впевнено злізла з дерева міцно тримаючи на руках свого чотирилапого втікача
У Львові рятувальники зняли з дерева жінку, яка вилізла туди за котом
12 липня, 18:59
У ніч на 19 липня Росія здійснила одну з наймасованіших балістичних атак на Київ
Рятувальники приборкали всі пожежі після нічного обстрілу Києва (відео)
19 липня, 10:33
Тіло військовослужбовця направили на проведення судово-медичної експертизи
З’явилися нові подробиці смерті військового, тіло якого знайшли у ТЦК
1 серпня, 20:06

Події в Україні

Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
Росія атакувала Павлоград: серед постраждалих – четверо дітей
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
142 бої за добу: лінія фронту станом на 8 серпня 2026
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Окупанти захопили нові позиції під Костянтинівкою – DeepState
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів
Україна викупила турецький арсенал ракет і касетних боєприпасів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua