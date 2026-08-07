Морські дрони Magura провели «парад» біля узбережжя окупованої Ялти

Оператори «Group 13» провели морський парад біля південного узбережжя Криму до Дня Ялти

Напередодні Дня міста Ялта, яке наразі перебуває під тимчасовою російською окупацією, оператори спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України «Group 13» провели «парад бойових морських платформ Magura». Захід пройшов 7 серпня поблизу кримського узбережжя, повідомляє «Главком» із посиланням на заяву ГУР.

«У такий спосіб спецпризначенці ГУР відновили давню святкову традицію, що виникла й закріпилась у вільній Ялті – вітальний вихід українських військових кораблів та суден біля міської набережної», – йдеться у заяві розвідувального відомства.

У спецпідрозділі наголосили, що проведений біля Ялти парад морських дронів є черговим нагадуванням окупантам про те, що Крим – це Україна.

День міста Ялти святкується у другу суботу серпня та у 2026 році випадає на 8 серпня.

Як відомо, угруповання Сил безпілотних систем уразили базу ФСБ «Беня House» на Херсонщині та 10 енерговузлів на окупованих територіях. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ майор Роберт Бровді з позивним Мадяр.

За словами військового, протягом 48 год. в оперативній глибині противника уражено 102 ворожих цілі.

До слова, у межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України.