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Росіяни масовано атакували обʼєкти «Укрнафти»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росіяни масовано атакували обʼєкти «Укрнафти»
Під атаку потрапили сім об'єктів
фото: Нафтогаз

В ніч на 7 серпня ворог завдав ударів одразу по семи активах, які забезпечують видобуток нафти та газу на сході країни

Російські окупаційні війська здійснили масовану нічну атаку на інфраструктуру ПАТ «Укрнафта», що входить до Групи «Нафтогаз». Про це пише «Главком» із посиланням на «Нафтогаз».

Під ударом опинилися одразу 7 активів на сході країни, які забезпечують видобуток нафти та газу. Внаслідок ворожих влучань зруйновано критично важливе обладнання, що призвело до зупинки низки обʼєктів та втрати суттєвих обсягів видобутку. На щастя, під час обстрілів ніхто не постраждав.

«Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об’єктів Укрнафти за останній час. На щастя, постраждалих немає», – зазначив в.о. голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Окрім того, протягом минулої доби ворог атакував чотири автозаправні комплекси Ukrnafta на Дніпропетровщині та Запоріжжі. Серед працівників і клієнтів АЗК постраждалих немає.

Як відомо, цього року росіяни методично приступили до знищення АЗС на прифронтових територіях і навіть глибше в тилу. За даними аналітиків-осінтерів, окупанти «винесли» понад 160 автозаправних станцій.

Нагадаємо, останні тижні світовий ринок нафти знову перебуває під тиском геополітичної напруги. Загострення між США та Іраном, атаки на судноплавство у Червоному морі та ризики для Ормузької протоки вже позначилися на вартості нафти й нафтопродуктів.

Також експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар вважає, що попри нинішнє подорожчання пального, говорити про бензин по 100 грн за літр поки що передчасно. Подальша ситуація залежатиме від розвитку подій на Близькому Сході та цін на європейському ринку нафтопродуктів. 

Теги: Нафтогаз України АЗС

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