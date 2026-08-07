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Масштабна повітряна тривога тривала в Україні 26 хвилин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масштабна повітряна тривога тривала в Україні 26 хвилин
колаж: glavcom.ua

Тривогу було оголошено через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал»

Станом на 17:45 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». О 18:12 пролунав відбій.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1626-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: війна тривога

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