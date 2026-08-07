Росіяни вдарили по Ізюму: є загиблі

Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення

Російські окупаційні війська завдали удару касетними боєприпасами по місту Ізюм на Харківщині. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає «Главком».

Внаслідок ворожої атаки загинули двоє людей. Ще щонайменше четверо отримали поранення, усім потерпілим медичні бригади надали необхідну допомогу.

На місці влучання спалахнула масштабна пожежа на площі близько 400 кв. м. У ДСНС уточнили, що удар був здійснений саме касетними боєприпасами. Наразі підрозділи рятувальників працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Як відомо, російські війська вночі 5 серпня атакували Чугуїв Харківської області. Під удар потрапив об'єкт критичної інфраструктури, через що без електропостачання залишилися близько 13,3 тис. абонентів.

Спочатку міський голова Чугуєва Галина Мінаєва повідомила, що після вибуху місто тимчасово залишилося без світла, а обставини події встановлюються. «Близько півгодини тому в Чугуєві пролунав вибух, внаслідок якого місто тимчасово залишилось без електропостачання. Обставини події наразі з'ясовуються, заходи для виправлення ситуації вживаються», – написала Мінаєва.

Нагадаємо, що Росія завдала масованого удару по Києву балістикою і безпілотниками – у місті лунали вибухи, спалахнули пожежі, є загибла і поранені. Окремо атака на Київщину забрала життя ще однієї людини – постраждали понад 20.

До слова, сили оборони України проводять наступальну операцію на Куп'янському напрямку та продовжують контратакувати російські війська. Водночас Інститут вивчення війни (ISW) не підтвердив заяви російської сторони про нібито просування окупантів у районі Куп'янська.