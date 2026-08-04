40-денна операція впливу на РФ. СБУ відзвітувала про результати

Під удари потрапили танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero, а також два вантажні судна, що перебували під міжнародними санкціями

У межах 40-денної кампанії впливу на РФ Служба безпеки здійснила понад 100 успішних уражень стратегічно важливих об'єктів на російській території і тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Знищення військової авіації та ППО

За цей період СБУ завдала ударів по військових аеродромах «Саки», «Гвардійське», «Бельбек», «Багерове», «Енгельс» і «Ханская», а також по Євпаторійському авіаційному заводу. У результаті операцій було знищено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, підтверджено ураження двох винищувачів Су-35 і двох навчально-бойових літаків Л-39, уражено ангари з літаками Су-24, Су-30 і Су-30СМ, ангари з безпілотниками Shahed та паливну інфраструктуру аеродромів.

Паралельно СБУ системно послаблювала російську систему протиповітряної оборони. Під ударами опинилися РЛС «Небо-У», багатофункціональна РЛС 92Н6Е комплексу С-400, ЗРК «Тор-М2», ЗРК «Панцир-С2», комплекс РЕБ «Поле-21», три РЛС «Подльот-К1» та РЛС «Каста-2Е2».

Удари по паливно-енергетичному сектору РФ

За 40 днів СБУ завдала ударів по 14 нафтопереробних заводах, десятках нафтобаз, резервуарних парках, нафтоперекачувальних станціях, нафтових терміналах та нафтодобувній платформі. Серед найбільш важливих цілей – Петербурзький, Ярославський, Нижньогородський, Пермський і Волгоградський НПЗ, три нафтопереробні заводи в Уфі, комплекс «Перший завод», нафтоперекачувальні станції «Черкаси» і «Субханкулово», а також нафтодобувна платформа родовища «Філановського» в Каспійському морі.

Ураження «тіньового флоту»

Під удари потрапили танкери Blue, Louise 1, Banda, Avero, а також два вантажні судна, що перебували під міжнародними санкціями.

«Загалом 40-денна кампанія була спрямована на одночасне послаблення ключових елементів російської військової машини. За інтенсивністю, географією та кількістю одночасно уражених стратегічних об'єктів ця операція стала дієвим механізмом впливу на державу-агресора. Робота зі зниження воєнно-економічного потенціалу Росії триватиме й надалі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський погодив проведення нових операцій Служби безпеки України та підтримав подальші кроки з очищення відомства від працівників, які, за його словами, працюють не в інтересах держави.