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Масований дар по Одещині: є пошкодження на інфраструктурному об'єкті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Масований дар по Одещині: є пошкодження на інфраструктурному об'єкті
Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки
фото: ДСНС Полтавщини (ілюстративне)

Пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта

Уночі російська терористична армія масовано атакувала Одещину ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

«В Одеському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі та обладнання на території інфраструктурного обʼєкта. Також постраждав житловий сектор: ушкоджень зазнали два приватні житлові будинки та три легкових автомобілі», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, травмованих та загиблих немає. Тривають роботи з усунення наслідків ворожої атаки.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, 11 липня російська терористична армія завдала удару по цивільній інфраструктурі Одещини. Унаслідок атаки було пошкоджено поліклініку, щонайменше три приватні житлові будинки та обʼєкти інфраструктури.

Також 11 липня росіяни вдарили ракетами по Одесі. Унаслідок атаки двоє людей загинуло, ще одна особа постраждала.

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Теги: війна Одещина

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